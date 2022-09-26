Shark Bình dẫn Phương Oanh 'ra mắt' tại bữa tiệc công ty

Hậu trường 26/09/2022 14:15

Kể từ khi công khai yêu nhau, Phương Oanh và shark Bình không ngại ôm eo, nắm tay nhau và quan tâm đối phương hết mực. Mới đây, Shark Bình đã có động thái khẳng định chủ quyền khi "dẫn" bạn gái Phương Oanh ra mắt tại bữa tiệc công ty.

Mối quan hệ giữa doanh nhân Đào Lan Hương - đại gia Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - diễn viên Phương Oanh vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Bất chấp loạt ồn ào đang "bủa vây", cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và lời lẽ ngọt ngào trong suốt khoảng thời gian công khai. Mới đây nhất, tại bữa tiệc công ty, nam doanh nhân đã có động thái khẳng định chủ quyền khi dẫn Phương Oanh tham gia cùng, hành động "phát cẩu lương" của cặp đôi ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân tình.

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Sau khi công khai hẹn hò shark Bình, Phương Oanh tỏ ra vô cùng bình thản, bất chấp những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Cô thoải mái đi du lịch, sự kiện cùng nam doanh nhân giàu có. Tại bữa tiệc công ty lần này, Phương Oanh xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Người đẹp diện chiếc đầm body khoe thân hình nuột nà và vóc dáng chuẩn từng centimet.

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Phương Oanh xuất hiện cùng Shark Bình tại bữa tiệc công ty - Ảnh: Internet
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Người đẹp diện chiếc đầm body khoe thân hình nuột nà và vóc dáng chuẩn từng centimet - Ảnh: Internet

Trong bữa tiệc, những cử chỉ, hành động của cặp đôi ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân tình. Người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra, trong lúc bạn trai đang phát biểu, diễn viên Phương Oanh ngồi dưới và không quên dõi theo bạn trai bằng ánh mắt đầy tự hào.

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Shark Bình phát biểu trước đông đảo các vị khách mời - Ảnh: Internet

Vài ngày trước, trong dịp sinh nhật lần thứ 33 của diễn viên Phương Oanh, Shark Bình xuất hiện và dành cho người đẹp những lời lẽ ngọt ngào :"Chúc mừng sinh nhật người yêu của tôi". Được biết, nam doanh nhân là người đứng ra tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho bạn gái.

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Trong dịp sinh nhật lần thứ 33 của diễn viên Phương Oanh, Shark Bình là người đứng ra tổ chức bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho bạn gái - Ảnh: Internet
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Shark Bình và Phương Oanh bị bắt gặp đi chơi Golf cùng nhau - Ảnh: Internet
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Cả hai không ngần ngại xuất hiện tình tứ tại chốn đông người - Ảnh: Internet

Trước đó, không ít lần, ông chủ Nexttech và diễn viên Phương Oanh công khai xuất hiện tình tứ ở chỗ đông người. Cả hai bị bắt gặp cùng nhau chơi Golf tại Đà Lạt hay cùng đi xem show ca nhạc của ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Có thể thấy, Shark Bình và Phương Oanh đang chứng minh tình yêu của mình dành cho nửa kia là nghiêm túc và chân thành, không có gì hối tiếc hay ngần ngại trước công chúng.

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