Shark Bình dẫn Phương Oanh 'ra mắt' tại bữa tiệc công ty

Mối quan hệ giữa doanh nhân Đào Lan Hương - đại gia Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - diễn viên Phương Oanh vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Bất chấp loạt ồn ào đang "bủa vây", cặp đôi luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào và lời lẽ ngọt ngào trong suốt khoảng thời gian công khai. Mới đây nhất, tại bữa tiệc công ty, nam doanh nhân đã có động thái khẳng định chủ quyền khi dẫn Phương Oanh tham gia cùng, hành động "phát cẩu lương" của cặp đôi ngay lập tức thu hút sự chú ý của dân tình.

Sau khi công khai hẹn hò shark Bình, Phương Oanh tỏ ra vô cùng bình thản, bất chấp những phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Cô thoải mái đi du lịch, sự kiện cùng nam doanh nhân giàu có. Tại bữa tiệc công ty lần này, Phương Oanh xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. Người đẹp diện chiếc đầm body khoe thân hình nuột nà và vóc dáng chuẩn từng centimet.