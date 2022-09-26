Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie?

Hậu trường 26/09/2022 10:10

Lý do Phùng Ngọc Huy vẫn chưa đón con gái Lavie sang Mỹ đoàn tụ đã được người trong cuộc lên tiếng nói rõ.

Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy là bạn trai cũ và cũng là cha ruột của bé Lavie từng bày tỏ mong muốn đưa con gái sang Mỹ để có thể chăm sóc cho cô bé. Tuy nhiên thời điểm đó, vì tình hình dịch bệnh mà nam ca sĩ chưa thể đoàn tụ với bé Lavie và trao toàn quyền chăm sóc cô bé cho bảo mẫu thân thiết. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Phùng Ngọc Huy vẫn chưa đón Lavie qua Mỹ khiến nhiều khán giả không khỏi thắc mắc và liên tục "chất vấn" nam ca sĩ.

Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie? - Ảnh 1
Mai Phương qua đời khi con gái vừa tròn 6 tuổi - Ảnh: Internet

Được biết, vào khoảng thời gian năm 2020 đến năm 2021, tình hình dịch bệnh covid - 19 diễn ra khá căng thẳng, vấn đề nhập cảnh rất phức tạp nên diễn viên Phùng Ngọc Huy không thể đón Lavie đoàn tụ.

Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie? - Ảnh 2
Phùng Ngọc Huy tiết lộ lý do chưa đón con gái sang Mỹ - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, việc đi lại quốc tế đã trở nên đơn giản nhưng Phùng Ngọc Huy vẫn tiếp tục trì hoãn việc đưa Lavie qua Mỹ. Nhiều khán giả và người hâm mộ đã liên tiếp tràn vào trang cá nhân của nam diễn viên để "chất vấn". Tuy nhiên, sau khi nghe xong lý do, ai nấy cũng nghẹn ngào và không khỏi xót xa về hoàn cảnh của anh tại nơi "đất khách quê người".

Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie? - Ảnh 3
Phùng Ngọc Huy rất muốn được đoàn tụ với con gái Lavie - Ảnh: Internet

Theo đó, Phùng Ngọc Huy cho biết ước mơ lớn nhất của anh lúc này là tích góp đủ tiền để đoàn tụ và để bé Lavie có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc nhất. "Bé Lavie đang được hai cô bảo mẫu chăm sóc rất là tốt. Tôi lo lắng mọi chi phí của con. Cứ cuối tuần, tôi gọi điện trò chuyện với con. Song ước mơ của tôi là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Do vậy, tôi muốn tập trung công việc để kiếm tiền, vừa lo cho bé vừa tiết kiệm đủ vững vàng. Sau đó, tôi hy vọng sẽ về được Việt Nam, rồi hai cha con cùng qua Mỹ. Tôi thích chở bé đi học, dù có vất vả cũng vẫn muốn", Phùng Ngọc Huy cho hay.

Được biết cuộc sống của Phùng Ngọc Huy tại Mỹ vẫn khó khăn và vất vả. Hiện tại, nam ca sĩ vẫn nhận show đi hát đều đặn, bên cạnh đó anh kinh doanh bán hàng online trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie? - Ảnh 4
Phùng Ngọc Huy livestream bán hàng online - Ảnh: Internet
Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie? - Ảnh 5
Phùng Ngọc Huy đi hát để có thêm thu nhập - Ảnh: Internet

Còn hiện tại, bé Lavie ở Việt Nam và nhận được sự chăm sóc chu đáo của cô bảo mẫu. Dù không có gia đình bên cạnh nhưng Lavie vẫn có được thành tích học tập tốt. Cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và được nhà trường tài trợ học phí đến hết cấp 3.

Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie? - Ảnh 6
Con gái Mai Phương càng lớn càng giống mẹ - Ảnh: Internet
Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie? - Ảnh 7
Kể từ ngày Mai Phương qua đời, lý do gì khiến Phùng Ngọc Huy trì hoãn việc đoàn tụ con gái Lavie? - Ảnh 8
Không chỉ học tập tốt, Lavie còn được cô bảo mẫu nhận xét là ngoan hiền, chăm chỉ và rất có tính tự lập - Ảnh: Internet

Không chỉ học tập tốt, Lavie còn được cô bảo mẫu nhận xét là ngoan hiền, chăm chỉ và rất có tính tự lập. Mọi hình ảnh của Lavie cũng được cô bảo mẫu chia sẻ thường xuyên trên trang cá nhân. Thông qua hình ảnh này dễ dàng nhận thấy, cô bé càng lớn càng giống Mai Phương, nhiều người vì thế càng thêm xót xa cho cảnh mất mẹ của Lavie và gửi đến cô bé những lời chúc tốt đẹp về cuộc đời bình an. 

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Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy Con giáp Mai Phương đoàn tụ

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