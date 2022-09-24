Trên phim là 'oan gia ngõ hẹp' nhưng 'đời không như phim' Diệu Nhi luôn là 'nóc nhà' siêu vững của Anh Tú

Mặc dù rất kín tiếng trong chuyện tình cảm nhưng người hâm mộ đều biết đến chuyện tình 7 năm bên nhau siêu ngọt ngào của Diệu Nhi và Anh Tú.
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Thời gian qua, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi liên tục khiến công chúng bất ngờ với loạt hành động khẳng định "chủ quyền" với nhau, từ công khai tình cảm tới cầu hôn, làm giấy đăng ký kết hôn và chuẩn bị cho đám cưới hoành tráng trong thời gian tới. Được biết, cả hai nên duyên từ khi làm việc chung tại sân khấu kịch. Tình yêu của họ không ồn ào, phô trương nhưng đầy ngọt ngào.
Cả hai nên duyên từ khi làm việc chung tại sân khấu kịch. Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi nhưng vẫn được đông đảo người hâm mộ ủng hộ bởi những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Mặc dù cùng nhau tham gia một số bộ phim đình đám nhưng chưa phim nào cả hai được se duyên một cặp. Thậm chí, các phim mà có sự xuất hiện cả hai không những không thành một cặp mà cả hai luôn bị đặt trong tình thế "oan gia ngõ hẹp".
Trên phim là thế nhưng ngoài đời khán giả phải dành không ít sự gato không hề nhẹ với chuyện tình ngọt như mía lùi của cặp đôi này. Diệu Nhi đích thị là "nóc nhà" siêu vững của Anh Tú. Trên trang cá nhân, đàn anh thân thiết của Anh Tú là diễn viên Tiến Luật không ít lần tiết lộ khoảnh khắc Anh Tú sợ vợ ra mặt.
Cụ thể, Anh Tú và Tiến Luật đều có niềm đam mê mô tô nhưng "nóc nhà" chưa gật đầu nên hai người chỉ dám ôm mộng trong lòng. Kể từ khi công khai hẹn hò với Diệu Nhi, Anh Tú hạn chế thả thính, thân thiết với bạn diễn khác giới. Mặc dù không công khai nhưng hầu hết trong các sự kiện từ công việc đến cuộc sống Anh Tú luôn đồng hành cùng bạn gái.
Diệu Nhi và Anh Tú công khai tình cảm vào cuối năm 2016. Hiện tại cặp sao đã có khoảng thời gian 7 năm đồng hành cùng nhau. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 10/10 tại Phan Thiết - quê nhà của cô dâu. Cả hai đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho hôn lễ.