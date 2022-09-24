Trên phim là 'oan gia ngõ hẹp' nhưng 'đời không như phim' Diệu Nhi luôn là 'nóc nhà' siêu vững của Anh Tú

Thời gian qua, cặp đôi Anh Tú - Diệu Nhi liên tục khiến công chúng bất ngờ với loạt hành động khẳng định "chủ quyền" với nhau, từ công khai tình cảm tới cầu hôn, làm giấy đăng ký kết hôn và chuẩn bị cho đám cưới hoành tráng trong thời gian tới. Được biết, cả hai nên duyên từ khi làm việc chung tại sân khấu kịch. Tình yêu của họ không ồn ào, phô trương nhưng đầy ngọt ngào.

Trên trang cá nhân của diễn viên Anh Tú đăng hình ảnh cùng Diệu Nhi khoe giấy đăng ký kết hôn - Ảnh: TCNNV

Cả hai nên duyên từ khi làm việc chung tại sân khấu kịch. Anh Tú kém bạn gái 2 tuổi nhưng vẫn được đông đảo người hâm mộ ủng hộ bởi những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và ngọt ngào. Mặc dù cùng nhau tham gia một số bộ phim đình đám nhưng chưa phim nào cả hai được se duyên một cặp. Thậm chí, các phim mà có sự xuất hiện cả hai không những không thành một cặp mà cả hai luôn bị đặt trong tình thế "oan gia ngõ hẹp".