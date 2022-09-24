Top 10 bộ trang phục dân tộc ấn tượng đến bất ngờ nhất Miss Grand Vietnam 2022: Đong đầy tinh hoa văn hóa dân tộc

Khán giả ấn tượng với "độ chịu chơi" của các nhà thiết kế trẻ trong đêm thi trang phục Văn hóa Dân tộc Miss Grand Vietnam 2022.

Mới đây, đêm thi trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc (National Costume) của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022) tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Các trang phục được đầu tư kỳ công đến từ các nhà thiết kế, các sinh viên trẻ tuổi đã gây ấn tượng từ bản thiết kế đến thành phẩm, buổi trình diễn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.

Những bộ trang phục công phu, có nhiều chi tiết nhỏ và cũng không kém phần nặng ký, nhưng các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2022 đã rất tự tin sải bước trên sàn diễn. Cách mà các cô gái ứng biến với trang phục, sự điêu luyện trong phong cách biển diễn đã thổi hồn sinh động thêm cho các bộ thiết kế, toát lên được ý nghĩa của từng trang phục.



Chế Nguyễn Quỳnh Châu thể hiện sự tự hào khi mặc trên người bộ trang phục lấy cảm hứng từ cờ đỏ sao vàng - quốc kì của Việt Nam - Ảnh: Internet



Một nét đẹp cưới hỏi của người miền Tây được lồng ghép vào thời trang một cách rất tinh tế và thu hút người đối diện bằng hiệu ứng "cụng ly" - Ảnh: Internet



Thí sinh Thiên Hương thể hiện được sự quyền uy trong từng bước chân và thần thái đỉnh đạc của một đàn chị nhiều năm thi thố sắc đẹp - Ảnh: Internet



Quỳnh Như là thí sinh nhận được khá nhiều sự cổ vũ khi cô trình diễn bộ trang phục mang nét đẹp Ngũ hổ - Ảnh: Internet



Á hậu Ngọc Thảo bước những bước đi điêu luyện. Thần thái ma mị của một đàn chị từng chinh chiến Miss Grand đã thổi hồn cho thiết kế áo nhật bình mang đậm văn hóa dân tộc Việt - Ảnh: Internet



Không cần quá cầu kì nhưng rõ ràng đây là một thiết kế khá chỉn chu về bố cục - Ảnh: Internet



Thêm một thiết kế áo dài nhật bình được Nam Em trình diễn rất đẹp mắt - Ảnh: Internet



Nét đẹp của thành phố Đà Nẵng với những biểu tượng nổi tiếng cũng được mang lên sân khấu Miss Grand Vietnam 2022 - Ảnh: Internet



10 điểm cho màn trình diễn của Tiểu Vy - Ảnh: Internet



Đây là thiết kế mang màu sắc mới lạ và hiện đại nhất tại mùa giải năm nay - Ảnh: Internet

Nhìn chung, cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc năm nay đã đem lại nhiều hiệu ứng tốt đẹp, các NTK trẻ đã thể hiện sự sáng tạo vượt ra khỏi cảnh giới an toàn. Đêm thi đã để lại ấn tượng về một buổi trình diễn mãn nhãn cho người xem.

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