Top 10 bộ trang phục dân tộc ấn tượng đến bất ngờ nhất Miss Grand Vietnam 2022: Đong đầy tinh hoa văn hóa dân tộc

Khán giả ấn tượng với "độ chịu chơi" của các nhà thiết kế trẻ trong đêm thi trang phục Văn hóa Dân tộc Miss Grand Vietnam 2022.
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Mới đây, đêm thi trình diễn Trang phục Văn hóa Dân tộc (National Costume) của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022) tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM) đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Các trang phục được đầu tư kỳ công đến từ các nhà thiết kế, các sinh viên trẻ tuổi đã gây ấn tượng từ bản thiết kế đến thành phẩm, buổi trình diễn đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả.
Những bộ trang phục công phu, có nhiều chi tiết nhỏ và cũng không kém phần nặng ký, nhưng các thí sinh của Miss Grand Vietnam 2022 đã rất tự tin sải bước trên sàn diễn. Cách mà các cô gái ứng biến với trang phục, sự điêu luyện trong phong cách biển diễn đã thổi hồn sinh động thêm cho các bộ thiết kế, toát lên được ý nghĩa của từng trang phục.
Nhìn chung, cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc năm nay đã đem lại nhiều hiệu ứng tốt đẹp, các NTK trẻ đã thể hiện sự sáng tạo vượt ra khỏi cảnh giới an toàn. Đêm thi đã để lại ấn tượng về một buổi trình diễn mãn nhãn cho người xem.