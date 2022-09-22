Mặc chồng và Phương Oanh 'tình tứ' bên nhau, vợ Shark Bình thông báo tin vui, bạn bè hồ hởi chúc mừng

Vừa qua, Phương Oanh và Shark Bình liên tục công khai khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Trước hành động của cặp đôi đang yêu này, mọi động thái của chị Đào Lan Hương cũng nhận được nhiều sự quan tâm không kém.

Trong những ngày gần đây ồn ào tình cảm của Shark Bình , Phương Oanh cùng mối quan hệ nhập nhằng với vợ cũ là bà Đào Lan Hương đã nhận về sự chú ý của dư luận. Theo đó, kể từ sau khi công khai chuyện tình cảm, trong khi Shark Bình và Phương Oanh một mực khẳng định cả hai đến với nhau trong trạng thái độc thân, hoàn toàn hợp pháp thì vợ Shark Bình - chị Đào Lan Hương lại cho hay, vợ chồng chị vẫn chưa ra tòa ly hôn.

Mới đây nhất, vào ngày 21/9 vừa qua, chị Đào Lan Hương tiếp tục gây chú ý khi bất ngờ thông báo tin vui trên Facebook cá nhân. Cụ thể, nữ doanh nhân hạnh phúc cho biết một dự án do cô sáng lập đã xuất sắc lọt tóp 20 Startup Việt 2022. Đây được xem là startup thành công nhất mà bà xã Shark Bình từng tham gia sáng lập và đầu tư. Ngay bên dưới bài đăng này của chị Đào Lan Hương, không ít người tỏ ra ngưỡng mộ; đồng thời mau chóng gửi lời chúc mừng đến người phụ nữ này.

Nữ doanh nhân Đào Lan Hương hạnh phúc cho biết một dự án do cô sáng lập đã xuất sắc lọt tóp 20 Startup Việt 2022 - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù trải qua hôn nhân đầy sóng gió nhưng Đào Lan Hương vẫn luôn giữ được tinh thần lạc quan, tích cực. Cô dành toàn bộ tâm trí vào các dự án cũng như chăm sóc con cái để mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa, đáng nhớ.

Thường ngày, trên mạng xã hội, Đào Lan Hương cũng rất chăm chỉ cập nhật tình hình công việc và những khoảnh khắc vui vẻ bên các con. Nhìn thấy nữ doanh nhân vẫn xuất hiện xinh đẹp, cuốn hút với cuộc sống nhiều sắc màu tươi sáng, bạn bè cùng khán giả cũng phần nào yên tâm hơn.

Sau những ồn ào về tình cảm, cô dành toàn bộ tâm trí vào các dự án cũng như chăm sóc con cái để mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa, đáng nhớ - Ảnh: Internet

Bản thân chị cũng từng hứng chịu chỉ trích của dân mạng khi nhiều người cho rằng, chị lấy 2 đứa con nhỏ của mình ra để nhận lấy lòng thương, để nhận được sự bảo vệ... Dù đã nhiều lần lên tiếng khẳng định không bao giờ có ý định lấy 2 con ra để đưa vào ồn ào này nhưng nhiều dân mạng vẫn không "buông tha" người phụ nữ này.

Hiện tại, câu chuyện ồn ào tình cảm của bộ 3 nói trên vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, bàn luận của cộng đồng mạng. Không biết rằng, trong thời gian tới, nữ doanh nhân Đào Lan Hương sẽ có động thái gì tiếp theo trong vụ việc lần này.