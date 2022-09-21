Nhã Phương tiết lộ say mê nhan sắc trai đẹp khác, thẳng thừng khen Trường Giang 'đẹp lão'

Hậu trường 21/09/2022 20:45

Nhã Phương tiết lộ rất thích nghe nhạc của 'nam thần' này và thẳng thắn nhận xét nam ca sĩ đẹp trai hơn ông xã Trường Giang.

Chiều 21/9, Quân A.P tổ chức họp báo MV Đáp án cuối cùng. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ đình đám trong Vbiz như: Nhã Phương, Hoàng Yến Chibi, MC Hoàng Oanh, Dennis Đặng,... Trong đó, Nhã Phương có mặt ở sự kiện rất sớm để chúc mừng đàn em.

Nhã Phương tiết lộ say mê nhan sắc trai đẹp khác, thẳng thừng khen Trường Giang 'đẹp lão' - Ảnh 1
Quân A.P tổ chức họp báo MV Đáp án cuối cùng - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về Quân A.P, Nhã Phương cho biết: "Ấn tượng của tôi khi gặp Quân A.P là bạn ấy rất dễ thương như nam thần Hàn Quốc, hiền lành. Ngày trước tôi có nghe nhạc của Quân A.P suốt. Gu âm nhạc của tôi là những bài buồn buồn mà giọng Quân A.P ấm áp. Khi mới nghe giọng Quân A.P hát nghĩ bạn ấy là người rất trưởng thành nhưng khi gặp Quân A.P ngoài đời mình không nghĩ rằng bạn ấy nhìn baby đến vậy".

Nhã Phương tiết lộ say mê nhan sắc trai đẹp khác, thẳng thừng khen Trường Giang 'đẹp lão' - Ảnh 2
Nhã Phương tiết lộ rất thích nghe nhạc của Quân A.P và thẳng thắn nhận xét nam ca sĩ đẹp trai hơn ông xã Trường Giang - Ảnh: Internet

Nhã Phương thẳng thắn thừa nhận về độ đẹp trai Quân A.P "ăn đứt" ông xã Trường Giang. Nữ diễn viên đưa ra nhận xét cực công tâm: "Quân A.P đương nhiên là đẹp trai hơn rồi. Mình mê chồng thật nhưng trai đẹp thì phải rõ ràng, nhìn qua thôi là ai cũng biết ai đẹp trai hơn ai rồi. Nhưng đẹp lão chắc chắn là Trường Giang".

Nhã Phương tiết lộ say mê nhan sắc trai đẹp khác, thẳng thừng khen Trường Giang 'đẹp lão' - Ảnh 3
Có mặt trong buổi sự kiện trên gồm nhiều nghệ sĩ đình đám trong Vbiz như: Nhã Phương, Hoàng Yến Chibi, Hoàng Oanh,... - Ảnh: Internet

Quân A.P là một trong những ca sĩ sở hữu ngoại hình điển trai cùng giọng hát đặc biệt của Vbiz. Nhiều fan-girl nhanh chóng "đổ gục" trước nụ cười tỏa nắng của Quân A.P. Nam ca sĩ chính thức comeback với sản phẩm âm nhạc mới toanh mang tên Đáp Án Cuối Cùng.

Quân A.P cho biết thêm, lần trở lại này, anh sẽ thể hiện một khía cạnh mới của bản thân, đáp lại tình cảm của người hâm mộ:"Quay trở lại sau một năm, hiện tại tôi đang rất háo hức. Tuy nhiên, tôi cũng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, hồi hộp không biết mọi người có thích đứa con tinh thần mới này không". 

Nhã Phương tiết lộ say mê nhan sắc trai đẹp khác, thẳng thừng khen Trường Giang 'đẹp lão' - Ảnh 4
Quân A.P và Ceri trong MV Đáp án cuối cùngẢnh: Internet

Khác với những tác phẩm trước đó, lần trở lại này, Quân A.P đưa khán giả ngược dòng thời gian trở về thanh xuân tươi đẹp. Anh mặc đồng phục, đạp xe, gợi nhớ thời học sinh giản đơn, trong sáng. Trong chiếc áo trắng, Quân A.P “hạ gục” fan với cười tỏa nắng. Chỉ trong phút chốc, khán giả như được nam ca sĩ đưa về những năm tháng xưa, với trái tim trong sáng, có thể vì ánh mắt một người mà ngẩn ngơ. Trong MV Đáp án cuối cùng, Quân A.P diễn cặp "mỹ nhân người Tày" Ceri, tạo nên một chuyện tình học trò thơ mộng. 

Nhã Phương tiết lộ say mê nhan sắc trai đẹp khác, thẳng thừng khen Trường Giang 'đẹp lão' - Ảnh 5
Quân A.P và Ceri tạo nên một chuyện tình học trò thơ mộng trong MV Đáp án cuối cùng - Ảnh: Internet

Đáp án cuối cùng là một MV được đầu tư hoành tráng, với nội dung được chăm chút kỹ lưỡng. Chính vì thế, Quân A.P, Ceri luôn cố gắng làm tốt hết mức có thể ở từng cảnh quay, hứa hẹn có những phân đoạn bùng nổ cảm xúc. Hai người diễn ăn ý, mang đến “chemistry” - hiệu ứng tương tác đỉnh cao, khiến người xem phải thích thú. Quân A.P hy vọng mọi người sẽ yêu thích diễn xuất của anh và cảm nhận được những cung bậc cảm xúc mà anh truyền tải.

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