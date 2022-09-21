Tiến Luật 'lầy lội' chế ảnh cưới của Diệu Nhi, còn muốn 'đập bông cướp chậu'

Hậu trường 21/09/2022 14:32

Người hâm mộ được phen cười nghiêng ngả với sự dí dỏm của Tiến Luật và ngóng chờ đám cưới thế kỉ của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú. Diệu Nhi chắc chắn sẽ 'khóc thét' khi được ngắm ảnh cưới của bản thân bị chế bởi đàn anh.

Sau nhiều năm hẹn hò bí mật, vừa qua, cặp đôi Diệu NhiAnh Tú khiến dân tình “sốc ngửa” khi công khai đã kết hôn. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chia sẻ: “Trên tay Trần Thị Diệu Nhi đang là giấy chứng nhận kết hôn với Bùi Anh Tú”.

Diệu Nhi – Anh Tú1
Màn công khai tình cảm ' lầy lội' của Anh Tú - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vào ngày 10/10 tới đây, hôn lễ của Anh Tú và Diệu Nhi sẽ chính thức được diễn ra tại một resort ở Phan Thiết. Hiện tại mọi thông tin liên quan đến cặp đôi đều được cư dân mạng săn đón nồng nhiệt. Đặc biệt dàn khách mời đình đám tại hôn lễ của cả hai chính là chủ đề nóng được dân tình không ngừng bàn tán.

Diệu Nhi – Anh Tú2
Kể từ khi Anh Tú và Diệu Nhi công khai chuyện đã đăng ký kết hôn, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang liên tục chiêu đãi dân tình những tấm hình hài hước của cặp đôi - Ảnh: TCNNV

Trong những sao được mời đến hôn lễ của Anh Tú và Diệu Nhi, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang chính là một trong những nghệ sĩ vô cùng nôn nóng chờ ngày cặp đôi tổ chức đám cưới. Mới đây ngay sau khi hình ảnh Diệu Nhi thử váy cưới gây "sốt" cõi mạng, Tiến Luật đã nhanh chóng chế ảnh để trêu đùa đàn em.

Cụ thể nam diễn viên hào hứng chia sẻ: "Nghe nói con em sáng nay tung hình đi thử đầm cưới, tôi thấy chú rể này khá hợp gu tôi. Đập bông cướp chậu quá! Kakaka". Trong khung hình anh đã ghép hình ảnh bà xã mặc vest, đứng bên cạnh Diệu Nhi giống như chú rể. Hình ảnh cưới của Diệu Nhi bị chế bởi Tiến Luật khiến dân tình vô cùng thích thú và được một trận cười nghiêng ngả.

Diệu Nhi – Anh Tú3
Chưa dừng lại ở việc ghép hình Thu Trang vào ảnh cưới của đàn em, Tiến Luật còn đích thân chế thêm ảnh của bản thân kèm theo dòng chú thích: "Tình chị duyên em" - Ảnh: TCNNV

Hiện tại cư dân mạng đều không ngừng để lại bình luận về hình ảnh cưới của Diệu Nhi bị chế bởi Tiến Luật.

- Chú rể kiểu chưa được mua moto mà bị bắt ép cưới vợ đó chú ơi

- Nhìn chị Nhi với chú Luật giống hai anh em ruột lắm luôn

- Nhìn mặt có một sự ép buộc không hề nhẹ

- Chú rể này nhìn lạ quá ta ơi

- Ác quá trời ơi. Nhìn cái mặt không nhịn được cười 

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