Vợ Shark Bình đáp trả cực gắt khi bị nói làm tổn thương các con để kéo dư luận

Hậu trường 21/09/2022 10:12

Vợ Shark Bình cho biết trong một tháng qua con cô cảm thấy xấu hổ, tự ti, khổ sở với bạn bè khi những hình ảnh nhạy cảm của Phương Oanh và chồng lộ ra. Cô quyết bảo vệ bản thân và các con tới cùng, thẳng thắn đáp trả những bình luận mỉa mai.

Suốt thời gian qua, câu chuyện về hôn nhân của vợ chồng Shark Bình đã trở thành sự việc được dư luận quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình đăng tải trạng thái tiết lộ chuyện đang làm việc với luật sư để bảo vệ quyền lợi của bản thân và các con tới cùng. Dòng chia sẻ của vợ Shark Bình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Vợ Shark Bình đáp trả cực gắt khi bị nói làm tổn thương các con để kéo dư luận - Ảnh 1
Trong thời gian qua, câu chuyện về hôn nhân của vợ chồng Shark Bình đã trở thành sự việc được dư luận quan tâm - Ảnh: Internet
Vợ Shark Bình đáp trả cực gắt khi bị nói làm tổn thương các con để kéo dư luận - Ảnh 2
Vợ Shark Bình tiết lộ con cái xấu hổ trước những hình ảnh 'đả kích của người lớn' - Ảnh: Internet
Vợ Shark Bình đáp trả cực gắt khi bị nói làm tổn thương các con để kéo dư luận - Ảnh 3
Sau tất cả, vợ Shark Bình vẫn tập trung vào công việc và con cái - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời động viên, an ủi không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô đang làm tổn thương các con để kéo dư luận. Cụ thể, một tài khoản để lại bình luận như sau: "Trước đây tôi cũng ở hoàn cảnh này, cho đến nay chúng tôi chưa li dị, lúc đầu là vì lý do tài sản, sau thì thấy không còn cần thiết nữa, ông ấy ở với người ta và có con đã lớn. Nhưng tôi nói với 2 con và mọi người rằng chúng tôi đã chia tay (mặc dù trong lòng tôi uất ức). Tôi vẫn dạy con tôn trọng bố nó vì khi con lớn lên không hình thành tính cách oán hận thì cháu sẽ đỡ khổ trong tâm hồn .

Vợ Shark Bình đáp trả cực gắt khi bị nói làm tổn thương các con để kéo dư luận - Ảnh 4
Vợ Shark Bình quyết bảo vệ bản thân và các con tới cùng, thẳng thắn đáp trả những bình luận mỉa mai - Ảnh: Internet

Tôi nhìn thấy câu chuyện này là bạn làm tổn thương con bạn khi đăng ảnh các con để kéo dư luận, bạn tạo ra câu chuyện này chứ không phải Bình và Phương Oanh. Thực ra những bức ảnh trên mạng là họ bị chụp trộm và đăng lên. Nếu bạn thương con thì bạn là người dập tắt dư luận trước, rồi lặng lẽ xử lý với Bình".

Vợ Shark Bình đáp trả cực gắt khi bị nói làm tổn thương các con để kéo dư luận - Ảnh 5

Trước ý kiến này, doanh nhân Đào Lan Hương thẳng thắn: "Chị chỉ em cách dập cách dư luận với. Em không phải là nhân vật trong hình ảnh nên không biết làm như thế nào và họ không chụp em, con em không nhìn thấy em với những hình ảnh đả kích như thế bao giờ đúng không chị?".

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