Vợ Shark Bình đáp trả cực gắt khi bị nói làm tổn thương các con để kéo dư luận

Suốt thời gian qua, câu chuyện về hôn nhân của vợ chồng Shark Bình đã trở thành sự việc được dư luận quan tâm. Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ Shark Bình đăng tải trạng thái tiết lộ chuyện đang làm việc với luật sư để bảo vệ quyền lợi của bản thân và các con tới cùng. Dòng chia sẻ của vợ Shark Bình đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trong thời gian qua, câu chuyện về hôn nhân của vợ chồng Shark Bình đã trở thành sự việc được dư luận quan tâm - Ảnh: Internet



Vợ Shark Bình tiết lộ con cái xấu hổ trước những hình ảnh 'đả kích của người lớn' - Ảnh: Internet

Sau tất cả, vợ Shark Bình vẫn tập trung vào công việc và con cái - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời động viên, an ủi không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Có người cho rằng cô đang làm tổn thương các con để kéo dư luận. Cụ thể, một tài khoản để lại bình luận như sau: "Trước đây tôi cũng ở hoàn cảnh này, cho đến nay chúng tôi chưa li dị, lúc đầu là vì lý do tài sản, sau thì thấy không còn cần thiết nữa, ông ấy ở với người ta và có con đã lớn. Nhưng tôi nói với 2 con và mọi người rằng chúng tôi đã chia tay (mặc dù trong lòng tôi uất ức). Tôi vẫn dạy con tôn trọng bố nó vì khi con lớn lên không hình thành tính cách oán hận thì cháu sẽ đỡ khổ trong tâm hồn .