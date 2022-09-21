Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện clip tổng hợp loạt ảnh ghép đôi giữa Đạt Villa và Thùy Tiên. Đính kèm đoạn clip, chủ nhân tài khoản này còn để lại phần mô tả: "Đẹp đôi số 2 không ai số 1 luôn. Đẩy thuyền mọi người ơi". Từ đó, nhiều Villacon (tên fandom của Đạt Villa) tích cực đẩy thuyền với Hoa hậu Thùy Tiên. Cộng đồng fan cho rằng anh chàng hợp với Thùy Tiên hơn Quang Linh Vlogs vì đằng nào Đạt Villa cũng đã độc thân và còn ở Việt Nam, còn Quang Linh Vlog thì ở tít tận Angola không biết khi nào mới về nước.

Thời gian qua, Đạt Villa là cái tên nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo cư dân mạng. Mới đây, câu chuyện ồn ào về TikToker Đạt Villa được "đẩy thuyền" với Hoa hậu Thùy Tiên vẫn rần rần tranh cãi trong cộng đồng mạng. Phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ trước màn ghép đôi được cho là lạ lùng nhất lịch sử này.

Phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra phẫn nộ trước màn ghép đôi được cho là lạ lùng nhất lịch sử này - Ảnh: Internet

Nguồn cơn bắt đầu từ đoạn clip Đạt Villa đi từ thiện ở Hà Giang, fan của anh chàng hết lời ca ngợi idol với tấm lòng lương thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Có fan còn khẳng định hành động của nam TikToker đáng ngợi khen chẳng kém gì Quang Linh Vlogs.

Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021 thẳng thắn khẳng định không biết Đạt Villa là ai - Ảnh: Internet

Để minh chứng cho sự "không liên quan" giữa Hoa hậu Thùy Tiên và TikToker Đạt Villa, mới đây dân tình còn đào lại phát ngôn trả lời fan của nàng Hậu khi được hỏi về anh chàng hot TikToker. Theo đó, Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế 2021 thẳng thắn khẳng định: "Đạt Villa là ai? Chị không biết, chị không biết Đạt Villa". Được biết đoạn clip trên được cắt ra trong một lần livestream trò chuyện với fan của Hoa hậu Thùy Tiên sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Miss Grand International 2021.

Tuy nhiên, trước đề tài bàn tán này, đông đảo dân mạng đã một mực phản đối khẳng định rằng Đạt Villa và Thùy Tiên không phù hợp, cả hai hoạt động ở 2 lĩnh vực khác nhau chắc chắn sẽ không thể tìm được tiếng nói chung. Ngoài ra, nhiều ý kiến chỉ trích gia đình Villa (fanclub của Đạt Villa) không nên tâng bốc idol của mình quá đà.

Không biết nàng Hậu có biết mình được đẩy thuyền với nam TikToker hay không, nhưng sau câu trả lời thẳng thắn đi vào lòng fan này, cộng đồng mạng đã vô thích thú. Chỉ trong ít giờ đăng tải, đoạn clip này nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận hả hê.

Một số bình luận của dân mạng:

- Ưng cái bụng nha. Đẩy thuyền gì cũng cần có căn cứ, đây là màn ship bất ổn nhất tôi từng thấy.

- Chị nói hay quá, chuẩn quá. Fan Đạt Villa rớt nước mắt.

- Chị Tiên không biết Đạt Villa là đúng rồi, rõ ràng hai địa hạt khác hẳn nhau.

- Chị Tiên chỉ biết anh Nọng Linh thôi. Các Villacon vào xem nhé, đừng đẩy thuyền nữa, khó chịu vô cùng.

- Cười chết, chị không biết Đạt Villa và chị cũng không cần biết tới luôn nha chị.

Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên cũng được fan tích cực đẩy thuyền với Quang Linh Vlogs - Ảnh: Internet

Màn ghép đôi giữa Thùy Tiên là Quang Linh Vlogs lại được đông đảo dân tình yêu thích - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Hoa hậu Thùy Tiên cũng được fan tích cực đẩy thuyền với Quang Linh Vlogs. Cả hai từng đồng hành trong một dự án từ thiện ở Angola. Tuy nhiên, màn ghép đôi này lại được đông đảo dân tình yêu thích vì phản ứng hóa học của 2 người rất dễ thương. Thậm chí, nhiều người còn không ngần ngại chế ảnh cưới của cặp đôi khiến ai nấy đều phải bật cười.