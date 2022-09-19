Hoa hậu Thùy Tiên và 'Ba lùi' Nguyên Thảo cùng mối lương duyên từ trước ít ai biết: 'Bất ngờ chưa bà già'

Hậu trường 19/09/2022 10:21

Tại buổi ăn tối cùng Chủ tịch Miss Grand Vietnam - bà Phạm Thị Kim Dung, Hoa hậu Thùy Tiên và Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan, Nguyên Thảo đã nhắc về câu chuyện ngày xưa có liên quan đến Thùy Tiên. Chính Thùy Tiên cũng rất ngạc nhiên với cuộc hội ngộ không ngờ tới này.

Nguyên Thảo đang là cái tên được giới truyền thông chú ý tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Xuất phát từ diễn viên hài, Nguyên Thảo khá thoải mái thể hiện bản thân kèm theo những màn tấu hài duyên dáng.

 Hoa hậu Thùy Tiên và 'Ba lùi' Nguyên Thảo cùng mối lương duyên từ trước ít ai biết: 'Bất ngờ chưa bà già' - Ảnh 1

Hoa hậu Thùy Tiên và 'Ba lùi' Nguyên Thảo cùng mối lương duyên từ trước ít ai biết: 'Bất ngờ chưa bà già' - Ảnh 2
Nguyên Thảo đang là cái tên được giới truyền thông chú ý tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 - Ảnh: Internet

Vừa qua, Miss Grand Vietnam 2022 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi BTC vừa công bố Top 5 cô gái chiến thắng chặng đua "First Impression" (giải thí sinh ấn tượng). Nhận được lượt bình chọn cao của khán giả, thí sinh Huỳnh Thới Ngọc Thảo (Nguyên Thảo) có cơ hội ăn tối cùng Chủ tịch Miss Grand Vietnam - bà Phạm Thị Kim Dung, Hoa hậu Thùy Tiên và Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan. Trong suốt buổi gặp mặt, Top 5 đã có những phút giây thư giãn và có cơ hội chia sẻ những câu chuyện của bản thân về những chặng đường đã trải qua khi tham gia cuộc thi này.

Hoa hậu Thùy Tiên và 'Ba lùi' Nguyên Thảo cùng mối lương duyên từ trước ít ai biết: 'Bất ngờ chưa bà già' - Ảnh 3

Hoa hậu Thùy Tiên và 'Ba lùi' Nguyên Thảo cùng mối lương duyên từ trước ít ai biết: 'Bất ngờ chưa bà già' - Ảnh 4
Top 5 đã có những phút giây thư giãn và có cơ hội chia sẻ những câu chuyện của bản thân về những chặng đường đã trải qua khi tham gia cuộc thi này - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, "Ba lùi" Nguyên Thảo đã nhắc về câu chuyện ngày xưa có liên quan đến Thùy Tiên tại buổi tiệc này. Chính nàng hậu sinh năm 1998 cũng rất bất ngờ với mối lương duyên của "Thúc Tiến" và "Ba lùi". Cụ thể, Thùy Tiên từng tham gia một chương trình gameshow về hài và Nguyên Thảo cũng góp mặt trong tiểu phẩm của Miss Grand International 2021. "Ba lùi" phụ diễn trong tiết mục với vai trò là nhân viên và Thùy Tiên đóng vai sếp.

Hoa hậu Thùy Tiên và 'Ba lùi' Nguyên Thảo cùng mối lương duyên từ trước ít ai biết: 'Bất ngờ chưa bà già' - Ảnh 5

Hoa hậu Thùy Tiên và 'Ba lùi' Nguyên Thảo cùng mối lương duyên từ trước ít ai biết: 'Bất ngờ chưa bà già' - Ảnh 6
Thùy Tiên và Nguyên Thảo cùng đóng trong một tiểu phẩm hài - Ảnh: Internet
Hoa hậu Thùy Tiên và 'Ba lùi' Nguyên Thảo cùng mối lương duyên từ trước ít ai biết: 'Bất ngờ chưa bà già' - Ảnh 7
Cận cảnh biểu cảm bất ngờ của Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Khi Nguyên Thảo nhắc đến, Thùy Tiên xuất hiện với biểu cảm khá ngạc nhiên. Sau đó cô lục lại kí ức và hồi tưởng lại thì mới nhớ đến sự góp mặt của Nguyên Thảo trong tiểu phẩm mà mình từng tham gia. Dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận về mối lương duyên đầy bất ngờ này: 

- "Bất ngờ chưa bà già. Hai thánh biểu cảm gặp nhau mắc cười quá".

- "Em cũng không nhận ra luôn, chắc chị cũng bất ngờ lắm".

- "Quá là trời. Chị Tiên dễ thương và hài hước quá trời".

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Bên dưới bình luận, nhiều cư dân mạng gửi những lời chúc mừng đến nàng hậu đình đám.

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