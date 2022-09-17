Hậu nghi vấn mang thai, Á hậu Mâu Thủy khoe nhẫn cưới trước bàn dân thiên hạ: 'Sao hay ra dẻ quá'

Mới đây, thông tin Mâu Thủy đang trong giai đoạn bầu bì bởi vòng 2 bỗng lớn bất thường đáng được cư dân mạng truyền tai nhau rầm rộ. Tại một cuộc thi nhan sắc, Mâu Thủy tiếp tục xuất hiện trước công chúng hậu dính nghi vấn mang bầu và thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ.

Mâu Thủy dính nghi vấn mang bầu và thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2017 xuất hiện với bộ vest trắng thanh lịch, kín đáo tại cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm. Được biết cô nắm giữ vai trò ban giám khảo vòng bán kết cuộc thi được diễn ra tại Cần Giuộc, Long An.