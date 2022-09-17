Hậu nghi vấn mang thai, Á hậu Mâu Thủy khoe nhẫn cưới trước bàn dân thiên hạ: 'Sao hay ra dẻ quá'

Hậu trường 17/09/2022 21:05

Bên dưới bình luận, nhiều cư dân mạng gửi những lời chúc mừng đến nàng hậu đình đám.

Mới đây, thông tin Mâu Thủy đang trong giai đoạn bầu bì bởi vòng 2 bỗng lớn bất thường đáng được cư dân mạng truyền tai nhau rầm rộ. Tại một cuộc thi nhan sắc, Mâu Thủy tiếp tục xuất hiện trước công chúng hậu dính nghi vấn mang bầu và thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ.

Hậu nghi vấn mang thai, Á hậu Mâu Thủy khoe nhẫn cưới trước bàn dân thiên hạ: 'Sao hay ra dẻ quá' - Ảnh 1
Hậu nghi vấn mang thai, Á hậu Mâu Thủy khoe nhẫn cưới trước bàn dân thiên hạ: 'Sao hay ra dẻ quá' - Ảnh 2
Mâu Thủy dính nghi vấn mang bầu và thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2017 xuất hiện với bộ vest trắng thanh lịch, kín đáo tại cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm. Được biết cô nắm giữ vai trò ban giám khảo vòng bán kết cuộc thi được diễn ra tại Cần Giuộc, Long An.

Cô đăng tải bức ảnh với vẻ mặt "ra dẻ" trang cá nhân và đính kèm dòng trạng thái: "Một đời ra dẻ được 1 lần chứ mấy. Nên tui hay ra dẻ lắm". 

Hậu nghi vấn mang thai, Á hậu Mâu Thủy khoe nhẫn cưới trước bàn dân thiên hạ: 'Sao hay ra dẻ quá' - Ảnh 3

Hậu nghi vấn mang thai, Á hậu Mâu Thủy khoe nhẫn cưới trước bàn dân thiên hạ: 'Sao hay ra dẻ quá' - Ảnh 4
Mâu Thủy hài hước chia sẻ khoảnh khắc tự hào với chiếc nhẫn cưới trên tay, đón nhận nhiều sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: Internet

Dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:

- "Cái mặt toát lên hạnh phúc quá trời nè chị ơi".

- "Thấy chị ở ngoài xinh muốn xĩu. Cái hột bự quá trời bự".

- "Chị Thủy mặc bộ vet trắng tinh khôi nhìn trẻ trung dễ thương quá đi".

Hậu nghi vấn mang thai, Á hậu Mâu Thủy khoe nhẫn cưới trước bàn dân thiên hạ: 'Sao hay ra dẻ quá' - Ảnh 5
Mâu Thủy được bạn trai cầu hôn đã khiến cõi mạng không khỏi xôn xao - Ảnh: Internet

Thời điểm thông tin Mâu Thủy được bạn trai cầu hôn đã khiến cõi mạng không khỏi xôn xao. Ai nấy đều gửi những lời chúc mừng đến nàng hậu đình đám. Hiện những câu chuyện vây quanh mối quan hệ yêu đương của Mâu Thủy và bạn trai đều đón nhận đông đảo sự quan tâm của công chúng.

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