Hậu nghi vấn mang thai, Á hậu Mâu Thủy khoe nhẫn cưới trước bàn dân thiên hạ: 'Sao hay ra dẻ quá'

Bên dưới bình luận, nhiều cư dân mạng gửi những lời chúc mừng đến nàng hậu đình đám.
- 'Soi' ngay học vấn Bình An - Phương Nga trước thềm đám cưới: Đúng là tài sắc vẹn
- Hồng Đăng tuyên bố: 'Người ta cố tình không hiểu, nói cũng bằng thừa', chuyện gì đây?
Mới đây, thông tin Mâu Thủy đang trong giai đoạn bầu bì bởi vòng 2 bỗng lớn bất thường đáng được cư dân mạng truyền tai nhau rầm rộ. Tại một cuộc thi nhan sắc, Mâu Thủy tiếp tục xuất hiện trước công chúng hậu dính nghi vấn mang bầu và thu hút đông đảo sự chú ý của người hâm mộ.
Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2017 xuất hiện với bộ vest trắng thanh lịch, kín đáo tại cuộc thi Hoa Khôi Sông Vàm. Được biết cô nắm giữ vai trò ban giám khảo vòng bán kết cuộc thi được diễn ra tại Cần Giuộc, Long An.
Cô đăng tải bức ảnh với vẻ mặt "ra dẻ" trang cá nhân và đính kèm dòng trạng thái: "Một đời ra dẻ được 1 lần chứ mấy. Nên tui hay ra dẻ lắm".
Dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:
- "Cái mặt toát lên hạnh phúc quá trời nè chị ơi".
- "Thấy chị ở ngoài xinh muốn xĩu. Cái hột bự quá trời bự".
- "Chị Thủy mặc bộ vet trắng tinh khôi nhìn trẻ trung dễ thương quá đi".
Thời điểm thông tin Mâu Thủy được bạn trai cầu hôn đã khiến cõi mạng không khỏi xôn xao. Ai nấy đều gửi những lời chúc mừng đến nàng hậu đình đám. Hiện những câu chuyện vây quanh mối quan hệ yêu đương của Mâu Thủy và bạn trai đều đón nhận đông đảo sự quan tâm của công chúng.