Hồng Đăng tuyên bố: 'Người ta cố tình không hiểu, nói cũng bằng thừa', chuyện gì đây?

Diễn viên Hồng Đăng lại vừa có động thái thu hút sự chú ý trên trang cá nhân của mình, khiến cộng đồng mạng tò mò và đặt ra nhiều nghi vấn.

Vừa qua, nam diễn viên Hồng Đăng đã chính thức trở về quê nhà Việt Nam sau hơn một tháng vướng vào lùm xùm "chấn động" tại đất nước Tây Ban Nha. Dù chưa chính thức xuất hiện và có lời giải thích trước giới khán giả mộ điệu, thế nhưng nam diễn viên sinh năm 1984 vẫn thu hút sự chú ý của công chúng khi liên tục có động thái cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội. Có thể thấy, sau khi trải qua những ồn ào lớn nhất trong sự nghiệp, đến thời điểm hiện tại Hồng Đăng hiện vẫn đang trong trạng thái "ở ẩn" để dành thời gian du lịch nghỉ ngơi cùng bạn bè và người thân trong gia đình. Diễn viên Hồng Đăng - Ảnh: Internet Nam diễn viên xuất hiện tươi tắn, gặp gỡ thân mật cùng bạn bè và đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Mới đây, Đức Xoăn của Thương ngày nắng về lại có động thái gây chú ý. Anh đăng ảnh cận mặt với cặp kính đen siêu ngầu. Đính kèm là dòng trạng thái như bày tỏ quan điểm bản thân trước những lời nói ra nói vào về scandal ở Tây Ban Nha của mình: 'Khi người ta đã cố tình không hiểu... Thì mình có nói cũng bằng thừa...'. Hồng Đăng ẩn ý: 'Khi người ta đã cố tình không hiểu... thì mình có nói cũng bằng thừa' - Ảnh: Internet Chia sẻ này của Hồng Đăng khiến nhiều người cho rằng anh không muốn giải thích quá nhiều về ồn ào ở Tây Ban Nha vừa qua. Bên dưới phần bình luận, nhiều bạn bè của Hồng Đăng động viên nam diễn viên: "Đúng ạ. Cứ sống vui thui anh ơi, không quan tâm", "Nếu người ta đã nghĩ họ đúng. Điều mình nói đúng cũng thành sai", "Chuẩn luôn em trai. Mà em cũng không cần gì phải thanh minh em ạ. Người không hiểu em thì ít nhưng người rất hiểu và rất thương em thì nhiều lắm! Em yên tâm nhé"...

Bạn bè động viên Hồng Đăng sau ồn ào vừa qua - Ảnh: Internet Hồng Đăng giữ tâm trạng thoải mái, liên tục đi du lịch, chơi golf cùng bạn bè, người thân - Ảnh: Internet Trước đó, khi vướng lùm xùm vào đầu tháng 7, Hồng Đăng đã khóa trang cá nhân và giữ im lặng. Ngày 7/8, nam diễn viên trở về nước và phải lên giải trình ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh cho hay, dự định sang nước ngoài ngắn ngày với lịch trình cụ thể là đi Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Đức và sẽ trở về Việt Nam vào đầu tháng 7/2022. Tuy nhiên, vì gặp sự cố bất khả kháng nên nam diễn viên không thể bay về Việt Nam như dự kiến. Hồng Đăng nhận lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân khi xuất ngoại mà chưa hoàn thành thủ tục nghỉ phép tại cơ quan. Vụ lùm xùm tại châu Âu của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vẫn đang là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm - Ảnh: Internet Sở Văn hóa Thể thao và Hà Nội sau đó thông báo sẽ xem xét tường trình của Hồng Đăng và đợi điều tra từ phía Tây Ban Nha để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-dang-tuyen-bo-nguoi-ta-co-tinh-khong-hieu-noi-cung-bang-thua-chuyen-gi-day-503855.html