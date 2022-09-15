Sau một tháng đương nhiệm, Hoa hậu Mai Phương đã 'bán' vương miện

Hoa hậu Mai Phương đã đồng ý đấu giá chiếc vương miện Ocean Lotus để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 12/9 vừa qua, Top 3 Miss World Vietnam 2022 vừa kỷ niệm tròn 1 tháng đăng quang. Mặc dù có lịch trình vô cùng bận rộn nhưng đương kim Hoa hậu Mai Phương vẫn không quên làm thiện nguyện để xứng đáng với chiếc vương miện cao quý. Mai Phương gây bất ngờ khi sẽ đấu giá vương miện Ocean Lotus mà cô đã nhận được trong đêm chung kết - Ảnh: Internet Ngày 16/9 tới, Hoa hậu Mai Phương cùng BTC Miss World Việt Nam sẽ tổ chức buổi đấu giá nhằm quyên góp cho quỹ từ thiện quốc tế của Miss World và dự án nhân ái của mình tại Việt Nam. Là người dành nhiều tâm huyết cho buổi đấu giá lần này, Hoa hậu Mai Phương không ngần ngại quyên góp chiếc vương miện (bản chính) mà cô mới sở hữu được 1 tháng. Đây là điều khiến nhiều khán giả bất ngờ vì lần đầu tiên có một hoa hậu mang vương miện đi đấu giá.

Nhiều người đã dành lời khen ngợi cho tấm lòng nhân hậu của Mai Phương - Ảnh: Internet Hoa hậu Mai Phương bất ngờ đem vương miện đi đấu giá sau 1 tháng đăng quang - Ảnh: Internet Về quyết định bất ngờ này, nàng hậu chia sẻ: "Trước khi đưa ra quyết định này, tôi đã phải suy nghĩ nhiều và cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là quyết định đúng đắn và chiếc vương miện sẽ đem lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng thay vì chỉ giữ cho riêng cho bản thân mình. Hy vọng các nhà hảo tâm sẽ ủng hộ buổi đấu giá lần này để cùng tôi thực hiện nhiều dự án, lan tỏa lòng nhân ái đến khắp mọi nơi".

Sau khi tin tức được đưa ra, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho tấm lòng nhân hậu của Mai Phương. Một vài người còn nói đùa rằng Mai Phương có thể quyên góp chiếc vương miện bản gốc bởi năm nay cô sẽ giành được vương miện tại đấu trường quốc tế Miss World 2022. Ngoài chiếc vương miện của Mai Phương, buổi đấu giá từ thiện còn có sự tham dự của đương kim Hoa hậu thế giới Karolina Bielawska và hàng loạt người đẹp Việt. Sau đêm đấu giá, Hoa hậu Mai Phương sẽ có chuyến từ thiện cùng Miss World Karolina vào sáng 17/9. Sau khi đăng quang, Mai Phương tích cực với các công tác thiện nguyện - Ảnh: Internet Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 tại Đồng Nai. Cô cao 1m70, số đo 3 vòng 82 - 62 - 90. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Đồng Nai, đang học Thạc sĩ tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM. Ngoài ra, Mai Phương có chứng chỉ IELTS 8.0.

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