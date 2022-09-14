Phản ứng của netizen khi biết tin Hiền Hồ tiếp tục thản nhiên đi hát, sau drama 'anh em nương tựa': 'Lại là chiêu trò tẩy trắng của showbiz Việt'

Hậu trường 14/09/2022 09:15

Sau gần nửa năm im ắng vì scandal tình ái, ca sĩ Hiền Hồ khoe việc trở lại với sân khấu âm nhạc. Bất chấp dư luận phẫn nộ.

Sau 6 tháng “im hơi lặng tiếng” vì ồn ào tình ái, mới đây, nữ ca sĩ Hiền Hồ đánh dấu sự trở lại làng nhạc Việt bằng một show diễn cá nhân riêng tư. Đây cũng là làn đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng và truyền thông sau nhiều tháng vướng ồn ào tình ái. Điều này đã khiến nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang "lơ đẹp" công chúng khi quyết định tái xuất. Chính hành động này lại nhận nhiều “gạch đá” từ dư luận.

 

Phản ứng của netizen khi biết tin Hiền Hồ tiếp tục thản nhiên đi hát, sau drama 'anh em nương tựa': 'Lại là chiêu trò tẩy trắng của showbiz Việt' - Ảnh 1
Ngoài việc biểu diễn trên sân khấu, nữ ca sĩ đã bắt đầu sử dụng mạng xã hội như trước đâyẢnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, mới đây cư dân mạng tiếp tục phát hiện giọng ca Gặp nhưng không ở lại sẽ xuất hiện tại một câu lạc bộ đêm ở Hà Nội. Phía Ban tổ chức còn kêu gọi khán giả với nội dung đầy hấp dẫn: "Cùng chào đón màn comeback của nữ ca sĩ Hiền Hồ".

Phản ứng của netizen khi biết tin Hiền Hồ tiếp tục thản nhiên đi hát, sau drama 'anh em nương tựa': 'Lại là chiêu trò tẩy trắng của showbiz Việt' - Ảnh 2
Bài viết quảng cáo về màn tái xuất của Hiền Hồ đã thu hút sự tương tác mạnh mẽ từ phía cư dân mạng - Ảnh: Internet

Trên hầu hết các diễn đàn thảo luận về việc Hiền Hồ comeback, rất nhiều bình luận tẩy chay xuất hiện. Sự xuất hiện của cô trong các hoạt động nghệ thuật lúc này là không tôn trọng khán giả. Được biết, sắp tới Hiền Hồ có kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Đứng trước những chia sẻ bị mất ngủ, buồn bã suốt thời gian qua của nữ ca sĩ, netizen còn thể hiện sự mỉa mai ra mặt.

- ” Sẵn mất ngủ thì mình mất tích luôn được không?“.

- ” Khán giả Việt Nam quá dễ dãi rồi phải không?“.

- ” Cần thanh lọc showbiz để trong sạch hơn“.

- ” Đừng than thở nữa, chỉ là chiêu trò tẩy trắng!“.

- “Giờ mà ai ngồi nghe bà này hát được nữa thì cũng chịu”.

Phản ứng của netizen khi biết tin Hiền Hồ tiếp tục thản nhiên đi hát, sau drama 'anh em nương tựa': 'Lại là chiêu trò tẩy trắng của showbiz Việt' - Ảnh 3
Tại thời điểm khi ồn ào tình ái trở nên bùng nổ ở mọi mặt trận truyền thông, người đẹp đã quyết định ở ẩn và khóa mọi tài khoản mạng xã hội trước sự truy hỏi mạnh mẽ từ phía khán giả - Ảnh: Internet

 

Trước đó, hồi đầu năm 2022, Hiền Hồ trở thành gương mặt thị phi nhất showbiz Việt khi những bức ảnh tình tứ của cô và một vị doanh nhân lớn tuổi liên tục bị tung lên mạng xã hội. Ít ngày sau khi khóa mạng xã hội, cô lên tiếng xin lỗi và cho biết bản thân cảm thấy có lỗi, khủng hoảng, suy sụp và thất vọng với chính mình vì những chuyện đã qua.

 

“Khi biến cố lớn như vậy xảy ra, tôi đã quá suy sụp, khủng hoảng, không thể làm gì, đến nỗi đóng tất cả tài khoản mạng xã hội cá nhân. Mỗi ngày trôi qua, tôi lo sợ không biết chuyện gì tiếp theo xảy ra. Hơn nữa, tôi phải dành sự tôn trọng riêng tư cho những người có liên quan. Do đó, tôi im lặng chứ không phải có ý định né tránh”, Hiền Hồ chia sẻ.

Phản ứng của netizen khi biết tin Hiền Hồ tiếp tục thản nhiên đi hát, sau drama 'anh em nương tựa': 'Lại là chiêu trò tẩy trắng của showbiz Việt' - Ảnh 4
Rơi vào mối quan hệ tai tiếng, lời xin lỗi của Hiền Hồ vẫn làm dư luận phẫn nộ, yêu cầu “phong sát” -Ảnh: Internet

Rơi vào mối quan hệ tai tiếng, cô cầu mong nhận được sự bao dung, cảm thông từ mọi người. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Hiền Hồ vẫn làm dư luận phẫn nộ, yêu cầu “phong sát”, không chấp nhận cô tiếp tục hoạt động trong làng giải trí.

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Từ khóa:   Hiền Hồ ca sĩ Hiền Hồ Hiền Hồ comeback

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