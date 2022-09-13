Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột

Hậu trường 13/09/2022 19:45

Khắc Hưng và Khắc Việt là cặp anh em đình đám nào trong Vbiz. Họ sáng tác bài nào là tạo nên hit bài đó trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật năng nổ.

 

 

Vương Anh Tú và anh trai Vương Quốc Tuân (nghệ danh Mr. Siro) được biết đến là 2 nghệ sĩ đa năng khi vừa hát hay, vừa sáng tác giỏi với loạt hit đình đám.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 1
Vương Anh Tú và anh trai Vương Quốc Tuân (nghệ danh Mr. Siro) - Ảnh: Internet

Nói về anh trai mình – Mr. Siro, Vương Anh Tú chia sẻ, từ bé đến lớn, anh cũng có ảnh hưởng ít nhiều từ anh trai. Nhưng càng về sau này, hai người càng định hình rõ phong cách riêng của mình. Tuy nhiên, âm nhạc của họ vẫn có những nét tương đồng, đều là những ca khúc ballad mà ai nghe cũng xiêu lòng.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 2

Dương Triệu Vũ là em ruột của NSƯT Hoài Linh trong gia đình 6 anh em. Hoài Linh là con thứ 3 và cũng là con trai trưởng. Dương Triệu Vũ từng chia sẻ rằng Hoài Linh từng ngăn cấm anh đi theo nghiệp hát vì sợ em trai gặp nhiều điều tiếng.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 3
Dương Triệu Vũ là em ruột của NSƯT Hoài Linh trong gia đình 6 anh em - Ảnh: Internet

Hoài Linh luôn là người định hướng, dìu dắt ngay từ khi em trai bước chân vào nghệ thuật. Dương Triệu Vũ cũng đã thành công và trở thành nam ca sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 4

NSƯT Thành Lộc cũng có một người anh trai là nghệ sĩ cải lương tài năng - Bạch Long. Dù là anh em nhưng họ ít song hành trên sân khấu, trong phim ảnh hay ở các sự kiện văn hóa giải trí.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 5
NSƯT Thành Lộc cũng có một người anh trai là nghệ sĩ cải lương tài năng - Bạch Long - Ảnh: Internet

Dù cuộc sống của NS Bạch Long khá vất vả nhưng anh không oán thán, lại càng không muốn phiền hà đến em ruột. Mặc dù ở xa nhau nhưng tình anh em của họ vẫn rất khăng khít, luôn hỗ trợ cho nhau khi cần thiết.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 6

Khắc Hưng và Khắc Việt là cặp anh em đình đám nào trong Vbiz. Họ sáng tác bài nào là tạo nên hit bài đó trong suốt những năm tháng hoạt động nghệ thuật năng nổ.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 7
Khắc Hưng và Khắc Việt là cặp anh em đình đám nào trong Vbiz - Ảnh: Internet

Tâm sự về người anh của mình, Khắc Hưng thẳng thắn cho biết, điều anh không thích nhất ở Khắc Việt chính là sự nóng tính và thiếu kiên nhẫn, nhưng trong âm nhạc lại là người cầu kỳ và cẩn thận. Về phần Khắc Việt, anh không giấu được sự tự hào và xúc động khi nói mình có một người em đặc biệt - người đứng sau làm nên thành công của Khắc Việt, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu hiện nay.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 8

Trong số những người anh em của danh hài Xuân Hinh, người em út là có ngoại hình giống với anh nhất. Đó chính là diễn viên hài, chèo Xuân Nghĩa.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 9
Trong số những người anh em của danh hài Xuân Hinh, người em út là có ngoại hình giống với anh nhất. Đó chính là diễn viên hài, chèo Xuân Nghĩa - Ảnh: Internet

Xuân Nghĩa luôn muốn thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của anh mình nên hạn chế nhắc đến Xuân Hinh. Việc làm em của một người quá thành công, lại có ngoại hình quá giống anh mình với Xuân Nghĩa không phải là lợi thế. Anh từng nói điều này đôi khi trở thành áp lực nặng nề trên con đường làm nghề.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 10

Là anh em ruột, Tấn Bo và Tấn Beo được khán giả yêu thích khi diễn nhiều tiểu phẩm hài với nhau. Cặp anh em này từng "tung hoành" khắp các sân khấu lớn nhỏ với các vở diễn nổi tiếng. Tuy nhiên sau khi tách nhau ra để hoạt động riêng lẻ, Tấn Beo được nhiều khán giả yêu thích, trong khi Tấn Bo lại khá lận đận.

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 11
Là anh em ruột, Tấn Bo và Tấn Beo được khán giả yêu thích khi diễn nhiều tiểu phẩm hài với nhau - Ảnh : Internet

Là người nổi tiếng 'tung hoành' trong showbiz Việt nhưng ít ai biết họ là anh em ruột - Ảnh 12

Khi Tấn Bo mắc nợ không có tiền trả, Tấn Beo cũng nhiều lần đứng ra giải quyết để giúp em mình trả nợ.

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Từ khóa:   Hoài Linh Sao Việt Anh em sao việt

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