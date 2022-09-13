Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng

Hậu trường 13/09/2022 09:48

Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên đã mang đến trung thu ấm áp cho nhiều trẻ em vùng cao tỉnh Sơn La.  

Trở về Việt Nam sau lịch trình bận rộn tại nước ngoài. Hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp theo trong chuỗi dự án thiện nguyện của mình tại Việt Nam. Hiểu được sự khó khăn của các em nhỏ ở vùng cao, không có nhiều cơ hội nhận được sự hỗ trợ bởi địa hình di chuyển trắc trở, Thùy Tiên quyết tâm đem trung thu ấm áp đến nhiều trẻ em vùng cao tỉnh Sơn La.  

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng - Ảnh 1
Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: Internet

Trong chuyến đi lần này, Hoa hậu Thùy Tiên còn ghé thăm huyện Mộc Châu, hoạt động được cô lên kế hoạch trong đêm trong quá trình di chuyển đến điểm trường tại Thuận Châu. Nàng Hậu đã tạo điều kiện giúp các bạn thiếu nhi và thầy cô vùng cao đón Tết trung thu trọn vẹn. Thùy Tiên bày tỏ mong muốn giúp đỡ mọi người có được một mùa trung thu vui vẻ, hạnh phúc.

 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng - Ảnh 2

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng - Ảnh 3
Hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp theo trong chuỗi dự án thiện nguyện của mình tại Việt Nam - Ảnh: Internet

Cô nàng đã đồng hành cùng dự án "NUÔI EM MỘC CHÂU" - nuôi cơm trưa do các em nhỏ vùng cao do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La điều hành trên địa bàn Mộc Châu, Sơn La do đồng chí Dương Hải Anh là chủ nhiệm. 

Ngoài đến trao quà, Hoa hậu Thùy Tiên còn đến tận nơi ở để thăm hỏi các em. Trên trang cá nhân của mình nàng hậu cũng có chia sẻ: "Vì chuyến đi phát sinh bất ngờ nên Tiên chỉ dành tặng cho các em một chút quà nhỏ, mong các em sẽ có một mùa trung thu ý nghĩa và một năm học mới đầy yêu thương".

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng - Ảnh 4

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng - Ảnh 5
 Nàng Hậu đã tạo điều kiện giúp các bạn thiếu nhi và thầy cô vùng cao đón Tết trung thu trọn vẹn - Ảnh: Internet

Trong suốt quãng đường vượt núi gập ghềnh cộng với thời tiết khó khăn, Thùy Tiên không ngại khó khăn cùng ekip mặc áo mưa lội bùn lên núi. Mặc dù mất nhiều thời gian,  mệt mỏi nhưng Hoa hậu Thùy Tiên vẫn mang đến nụ cười rạng rỡ, cùng các em nhỏ vui Tết Trung thu. Tại đây, cô nàng được người dân chào đón rất nồng nhiệt và cũng được nhiều trẻ em yêu quý bởi sự mộc mạc, dễ thương, dễ gần.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng - Ảnh 6

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng - Ảnh 7
Trong suốt quãng đường vượt núi gập ghềnh cộng với thời tiết khó khăn, Thùy Tiên không ngại khó khăn cùng ekip mặc áo mưa lội bùn lên núi - Ảnh: Internet

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên trở thành cái tên được đông đảo fan hâm mộ yêu thích không chỉ bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi tấm lòng nhân ái. Nàng hậu tích cực xây dựng nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa không chỉ trong nước lẫn quốc tế. 

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Thùy Tiên trèo đèo lội suối mang yêu thương về với bản làng - Ảnh 8
Gần 1 năm trong nhiệm kỳ của mình, Thùy Tiên đã giúp đỡ được rất nhiều cho cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Gần 1 năm trong nhiệm kỳ của mình, Thùy Tiên đã giúp đỡ được rất nhiều cho cộng đồng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong dự án thiện nguyện lần này, Thùy Tiên cũng bày tỏ hạnh phúc khi thấy những món quà nhỏ của mình đã có thể giúp các em thiếu nhi và thầy cô vùng cao Sơn La được một mùa Trung thu vui vẻ đong đầy.

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