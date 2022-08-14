'Soái ca bánh kem' sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' bất ngờ chiếm spotlight trong tiệc sinh nhật của hoa hậu Thuỳ Tiên là ai?

Hậu trường 14/08/2022 12:04

Trong tiệc tổ chức sinh nhật sớm cho hoa hậu Thuỳ Tiên, chàng trai bưng bánh kem tặng cho người đẹp bất ngờ chiếm spotlight vì nhan sắc "cực phẩm".

Mới đây, hoa hậu Thùy Tiên khoe sắc rạng rỡ trong bộ hình đón sinh nhật tuổi 24 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Những bức ảnh của nàng hậu ngay sau 1 tiếng đăng tải đã thu về hơn 40 ngàn lượt yêu thích và hơn 1 ngàn bình luận chúc mừng sinh nhật.

'Soái ca bánh kem' sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' bất ngờ chiếm spotlight trong tiệc sinh nhật của hoa hậu Thuỳ Tiên là ai? - Ảnh 1
Thuỳ Tiên được nhân viên tổ chức sinh nhật sớm - Ảnh: FBNV

Trước đó, ngày 11/8, người đẹp 9x cũng đã bất ngờ được các nhân viên trong công ty nước hoa do mình làm chủ tịch tổ chức sinh nhật sớm. Trên trang cá nhân, Thuỳ Tiên vô cùng hạnh phúc chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Đáng chú ý, bên cạnh nhan sắc không chỗ chê của nàng hậu thì một nhân vật bất ngờ chiếm spotlight trong một số khung hình bê bánh kem sinh nhật cho Thuỳ Tiên cũng gây "bão" mạng xã hội vì quá đẹp trai.

'Soái ca bánh kem' sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' bất ngờ chiếm spotlight trong tiệc sinh nhật của hoa hậu Thuỳ Tiên là ai? - Ảnh 2
'Soái ca bánh kem' bất ngờ được dân tình truy lùng 'in-tư' vì sở hữu nhan sắc cực phẩm - Ảnh: Chụp màn hình 

Từ đó, cư dân mạng đã nhanh chóng truy lùng "in tư" của chàng "soái ca bánh kem". Theo như tìm hiểu, anh chàng này chính là Khắc Hải, hơn Thuỳ Tiên 1 tuổi. Một điều trùng hợp và thú vị hơn là theo phần giới thiệu của anh chàng này trên trang cá nhân, được biết Khắc Hải quê ở Nghệ An, cùng quê với Quang Linh Vlog - người được dân mạng tích cực "đẩy thuyền" với Hoa hậu Thùy Tiên.

'Soái ca bánh kem' sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' bất ngờ chiếm spotlight trong tiệc sinh nhật của hoa hậu Thuỳ Tiên là ai? - Ảnh 3
Chàng soái ca Khắc Hải khá kín tiếng trên mạng xã hội - Ảnh: FB Khắc Hải

Bên cạnh nhan sắc cực phẩm, Khắc Hải còn có trình độ học vấn cực xin khi tốt nghiệp trường Đại học Giao thông vận tải. Trên trang cá nhân, chàng mỹ nam này lại khá kin tiếng và không thường xuyên đăng ảnh hay chia sẻ về cuộc sống hàng ngày.

'Soái ca bánh kem' sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' bất ngờ chiếm spotlight trong tiệc sinh nhật của hoa hậu Thuỳ Tiên là ai? - Ảnh 4
'Soái ca bánh kem' sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' bất ngờ chiếm spotlight trong tiệc sinh nhật của hoa hậu Thuỳ Tiên là ai? - Ảnh 5
Khắc Hải sở hữu góc nghiêng thần thái khiến hội chị em mê mẩn - Ảnh: FB Khắc Hải

Tuy nhiên, trong các bức ảnh ít ỏi được "soái ca bánh kem" đăng tải, dân tình cũng không khỏi mê mẩn, xuýt xoa. Một số cư dân mạng thậm chí còn quay xe "đẩy thuyền" cho hoa hậu Thuỳ Tiên và chàng soái ca Khắc Hải. 

Thuỳ Tiên được tổ chức sinh nhật trên du thuyền triệu đô

Thuỳ Tiên được tổ chức sinh nhật trên du thuyền triệu đô

Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ được tổ chức sinh nhật trên du thuyền triệu đô giữa biển với sự xuất hiện của “Bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung, Miss World 2022 Karolina, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Đỗ Hà…

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