'Soái ca bánh kem' sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' bất ngờ chiếm spotlight trong tiệc sinh nhật của hoa hậu Thuỳ Tiên là ai?

Trong tiệc tổ chức sinh nhật sớm cho hoa hậu Thuỳ Tiên, chàng trai bưng bánh kem tặng cho người đẹp bất ngờ chiếm spotlight vì nhan sắc "cực phẩm".
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Mới đây, hoa hậu Thùy Tiên khoe sắc rạng rỡ trong bộ hình đón sinh nhật tuổi 24 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Những bức ảnh của nàng hậu ngay sau 1 tiếng đăng tải đã thu về hơn 40 ngàn lượt yêu thích và hơn 1 ngàn bình luận chúc mừng sinh nhật.
Trước đó, ngày 11/8, người đẹp 9x cũng đã bất ngờ được các nhân viên trong công ty nước hoa do mình làm chủ tịch tổ chức sinh nhật sớm. Trên trang cá nhân, Thuỳ Tiên vô cùng hạnh phúc chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Đáng chú ý, bên cạnh nhan sắc không chỗ chê của nàng hậu thì một nhân vật bất ngờ chiếm spotlight trong một số khung hình bê bánh kem sinh nhật cho Thuỳ Tiên cũng gây "bão" mạng xã hội vì quá đẹp trai.
Từ đó, cư dân mạng đã nhanh chóng truy lùng "in tư" của chàng "soái ca bánh kem". Theo như tìm hiểu, anh chàng này chính là Khắc Hải, hơn Thuỳ Tiên 1 tuổi. Một điều trùng hợp và thú vị hơn là theo phần giới thiệu của anh chàng này trên trang cá nhân, được biết Khắc Hải quê ở Nghệ An, cùng quê với Quang Linh Vlog - người được dân mạng tích cực "đẩy thuyền" với Hoa hậu Thùy Tiên.
Bên cạnh nhan sắc cực phẩm, Khắc Hải còn có trình độ học vấn cực xin khi tốt nghiệp trường Đại học Giao thông vận tải. Trên trang cá nhân, chàng mỹ nam này lại khá kin tiếng và không thường xuyên đăng ảnh hay chia sẻ về cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, trong các bức ảnh ít ỏi được "soái ca bánh kem" đăng tải, dân tình cũng không khỏi mê mẩn, xuýt xoa. Một số cư dân mạng thậm chí còn quay xe "đẩy thuyền" cho hoa hậu Thuỳ Tiên và chàng soái ca Khắc Hải.