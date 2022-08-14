'Soái ca bánh kem' sở hữu nhan sắc 'cực phẩm' bất ngờ chiếm spotlight trong tiệc sinh nhật của hoa hậu Thuỳ Tiên là ai?

Mới đây, hoa hậu Thùy Tiên khoe sắc rạng rỡ trong bộ hình đón sinh nhật tuổi 24 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Những bức ảnh của nàng hậu ngay sau 1 tiếng đăng tải đã thu về hơn 40 ngàn lượt yêu thích và hơn 1 ngàn bình luận chúc mừng sinh nhật.

Thuỳ Tiên được nhân viên tổ chức sinh nhật sớm - Ảnh: FBNV

Trước đó, ngày 11/8, người đẹp 9x cũng đã bất ngờ được các nhân viên trong công ty nước hoa do mình làm chủ tịch tổ chức sinh nhật sớm. Trên trang cá nhân, Thuỳ Tiên vô cùng hạnh phúc chia sẻ lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Đáng chú ý, bên cạnh nhan sắc không chỗ chê của nàng hậu thì một nhân vật bất ngờ chiếm spotlight trong một số khung hình bê bánh kem sinh nhật cho Thuỳ Tiên cũng gây "bão" mạng xã hội vì quá đẹp trai.