Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 9/9, liên quan đến những đồn đoán về Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Miss Grand International 2021 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Nông Thuý Hằng liên quan đến hai cô gái bán dâm tên T.T và T.H trong đường dây mua bán dâm showbiz với giá lên tới 15000 USD, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, khẳng định hai hoa hậu này không liên quan đến 2 cái tên trên.

Lực lượng chức năng cũng cho biết thêm rằng các trường hợp đưa thông tin sai sự thật bôi nhọ danh dự, vu khống… người khác thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cục Cảnh sát Hình sự khẳng định Hoa hậu Thuỳ Tiên, Thuý Hằng không liên quan đến vụ mua bán dâm - Ảnh: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh niên, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê tại Hải Phòng; cư trú tại TP.HCM) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”. Ngày 25/8, C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại một khách sạn cao cấp ở quận 1 (TP.HCM).

Sau khi thông tin này được đăng tải, không ít người tò mò về danh tính hai người đẹp bị bắt vì hành vi bán dâm. Trong đó, một số tài khoản mạng xã hội cho rằng T.T được cơ quan chức năng nhắc đến là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Chính điều này khiến người người hâm mộ cô không khỏi bức xúc vì cho rằng thời gian qua người đẹp sinh năm 1998 đang tất bật với lịch trình của một Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 thay vì vướng vào đường dây này.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Thuỳ Tiên khẳng định, cô không liên quan tới đường dây mua bán dâm mới bị triệt phá và không phải là người có tên T.T như cư dân mạng đồn đoán. Cô chia sẻ: "Trước những luồng thông tin úp úp mở mở trên mạng về việc Công an đang điều tra và tiết lộ danh tính (viết tắt) những cá nhân có liên quan tới câu chuyện không hay, tôi – Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Miss Grand International 2021 – Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 xin đem danh dự và uy tín của bản thân để khẳng định, tôi đang trong trạng thái bình thường, vẫn làm việc, vẫn hoạt động bận rộn với các dự án của mình, không có liên quan gì tới câu chuyện ồn ào trên báo chí và mạng xã hội mấy hôm nay cả".

Bên cạnh đó, Thùy Tiên và công ty chủ quản Sen Vàng sẽ mời luật sư để làm việc với các đơn vị, cá nhân đưa thông tin không chính xác, nhằm công kích danh dự, vu khống mình để kéo hình ảnh của cô vào câu chuyện không hay này.