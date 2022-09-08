Qua điều tra, C02 xác định hai cô gái bán dâm tên T.H và T.T là hai người đẹp khá nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu.

Theo thông tin từ Thanh Niên, tối 7.9, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Long (31 tuổi, quê tại Hải Phòng; cư trú tại TP.HCM) để làm rõ hành vi “môi giới mại dâm”.

Chính điều này đã dấy lên nghi ngờ của cư dân mạng. Thậm chí, nhiều người còn liệt kê vài cái tên có các chữ cái T.H và T.T dù chưa có thông tin chính xác. Đặc biệt, hoa hậu Hoa hậu Quốc Tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng là một trong số những cái tên bị khoanh vùng.

Trước những đồn đoán thất thiệt trên, mới đây trên trang cá nhân, nàng hậu đã chính thức đăng tải dòng trạng thái. Cụ thể cô viết: "NGHIÊM TÚC KHẲNG ĐỊNH, THÙY TIÊN VẪN ĐANG Ở TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG. Quý gửi khán giả, những người hâm mộ yêu thương của Thùy Tiên!

Trước những luồng thông tin úp úp mở mở trên mạng về việc Công An đang điều tra và tiết lộ danh tính (viết tắt) những cá nhân có liên quan tới câu chuyện không hay, tôi – Nguyễn Thúc Thùy Tiên – Miss Grand International 2021 – Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 xin đem danh dự và uy tín của bản thân để khẳng định, tôi đang trong trạng thái bình thường, vẫn làm việc, vẫn hoạt động bận rộn với các dự án của mình, không có liên quan gì tới câu chuyện ồn ào trên báo chí và mạng xã hội mấy hôm nay cả.

Và chắc chắn, phía các cơ quan điều tra đang làm việc với những cá nhân khác. Cái tên T.T trên báo chí hay mạng xã hội nhắc tới không phải là Thùy Tiên, xin đừng vội gán ghép nhằm câu view hay hạ bệ danh dự của bản thân tôi.

Tôi cùng công ty chủ quản Sen Vàng đang mời luật sư để làm việc với các đơn vị, cá nhân đưa thông tin không chính xác, nhằm công kích danh dự, vu khống tôi để kéo hình ảnh của tôi vào câu chuyện không hay. Mọi hành động đó điều là bằng chứng trước luật pháp, các đơn vị, cá nhân đó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp nghiêm minh.

Hiện tại, Thùy Tiên đang ở Hà Nội, vẫn đang bận rộn và tận hưởng những tháng ngày thật đẹp của thời gian đương nhiệm, một lần nữa, xin khẳng định những thông tin trên hoàn toàn là sự thật và các khán giả yêu quý có thể an tâm về Thùy Tiên. Xin kính chúc sức khỏe và bình an!".

Ngay sau đó, bài viết của hoa hậu Thùy Tiên nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng.

Trước đó, nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ bị gọi tên giữa ồn ào chân dài 'hạng A showbiz' bán dâm 15.000 USD. Phía công ty quản lý cũng có động thái pháp lý để bảo vệ danh dự của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.