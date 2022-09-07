Hồng Nhung tiết lộ thấy mình khỏe và đẹp hơn từ khi yêu bạn trai người Đức

Trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, Hồng Nhung từng nghĩ không yêu ai. Thế nhưng, sự xuất hiện của Gerhard Heusch - kiến trúc sư người Đức, theo kiểu mưa dầm thấm lâu đã khiến Hồng Nhung có thêm dũng khí yêu thêm lần nữa. Mối quan hệ của hai người nảy nở từ năm 2020, được gia đình và bạn bè hết lòng ủng hộ.

Tại đây, nữ ca sĩ khoe body săn chắc, cơ bụng cuồn cuộn ở tuổi 52, khiến bạn bè và người hâm mộ phải “oh wow” vì quá “xịn”.

Chia sẻ về hôn nhân hạnh phúc, mới đây, Hồng Nhung đã đăng trên trang cá nhân về chuyến du lịch đặc biệt của gia đình ở biển Địa Trung Hải. Gia đình cô đã thuê một chiếc du thuyền, cùng nhau dạo qua một số hòn đảo và eo biển từ Pháp sang Italy.

Bí quyết giúp Hồng Nhung có được vòng eo 6 múi chính nhờ cô bắt đầu luyện tập từ năm 27 tuổi. Việc rèn luyện này cũng giúp nữ ca sĩ có được cơ bụng khỏe, tốt cho làn hơi khi hát. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sự ảnh hưởng từ bạn trai người Đức.

Hồng Nhung không ngần ngại chia sẻ, nhờ học hỏi từ lối sống lành mạnh, khoa học của bạn trai người Đức nên cô cảm thấy bản thân ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Vóc dáng Hồng Nhung đầy khỏe khoắn khi diện bikini

Không chỉ thế, bạn trai còn là người thầy Yoga của cô, luôn hỗ trợ cô phát triển về thể chất lẫn tinh thần.

“Anh ấy có lối sống lành mạnh, ưu tiên dinh dưỡng có nguồn gốc organic và chơi nhiều môn thể thao như photo, trượt tuyết, đua xe thể thao, bơi... Hơn nữa, anh ấy còn là 'thần' yoga. Do đó, tôi và hai con bị ảnh hưởng theo”, Hồng Nhung nói trên Ngôi Sao.

Đặc biệt, hai cô con gái Tôm - Tép cũng được khuyến khích tập thể thao mỗi ngày. Cô cho biết, bạn trai thường cùng hai con đi đạp xe hoặc khiến lũ trẻ hứng thú bằng cách giới thiệu, hướng dẫn những môn mới.

Kiến trúc sư Gerhard Heusch có văn phòng tại nhiều nước trên thế giới nhưng từ ngày yêu Hồng Nhung, anh chủ yếu làm việc từ xa để có thời gian ở cạnh gia đình. Hồng Nhung cho biết chị và bạn trai không có dự định kết hôn hay làm đám cưới nhưng cả hai đều nâng niu mối quan hệ này.

Gia đình Hồng Nhung hiện sống trong một căn hộ gần sông Seine, thuộc quận 7, thành phố Paris. Xung quanh khu họ ở là các phòng trưng bày nghệ thuật, Bảo tàng Orsay, Bảo tàng Lourve... Cả gia đình ban đầu chỉ định ở Pháp nghỉ hè nhưng lịch học online của Tôm - Tép kéo dài hơn dự kiến nên họ quyết định ở lại luôn một năm.