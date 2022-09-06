Tuấn Hưng bị mời “lên phường”, “bạn thân” Duy Mạnh bất ngờ tự nhận đã báo công an

Giữa lúc “bạn thân” đang gặp sự cố, mới đây Duy Mạnh đã có động thái thu hút khán giả.

Theo Zingnews đưa tin, trước đó, ngày 5-9, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xác nhận thông tin Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, lập biên bản, xem xét xử phạt ông Nguyễn Tuấn Hưng (tức ca sĩ Tuấn Hưng ) về hành vi Vi phạm tiếng ồn ở nơi công cộng.

Trước đó, tối 4/9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức đêm nhạc tại nhà riêng để phục vụ miễn phí người hâm mộ. Sự kiện diễn ra vào cuối tuần, ban công ngôi nhà lại hướng ra không gian phố đi bộ hồ Gươm nên thu hút hàng ngàn khán giả tập trung.

Cụ thể, anh đã đăng bức hình chụp với một cô gái mặc sắc phục chiến sĩ Công an nhân dân kèm dòng trạng thái: “Tôi xin chân thành cám ơn đồng chí N.. Đồng chí đã tiếp nhận đơn kiến nghị của tôi và đã xử lý xự việc gây tiếng ồn và làm mất trật tự ở phố Hàng Khay của ca sĩ Tún Hưn 1 cách rất nhanh chóng!”.

Được biết, đây không phải lần đầu Tuấn Hưng phục vụ người hâm mộ miễn phí ngay tại chính ban công của nhà mình trên phố Hàng Khay. Thời gian gần đây, anh liên tục tổ chức các đêm nhạc tương tự vào dịp cuối tuần.

Lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền cho hay nam ca sĩ đối mặt với mức phạt 10-15 triệu đồng khi biểu diễn nhưng không thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

"Tối 4/9, ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức live show ở ban công tại nhà riêng của mình nằm trên phố Hàng Khay, tuy nhiên chưa thông báo và xin giấy phép của chính quyền địa phương. Điều này vi phạm hành chính về biểu diễn nghệ thuật.

Với lỗi trên, theo quy định thì ca sĩ Tuấn Hưng sẽ bị xem xét xử phạt từ 12 đến 15 triệu đồng", Tuổi trẻ Online dẫn lời một lãnh đạo UBND phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cả hai đã từng đồng hành cùng nhau trên con đường ca hát

Tuấn Hưng và Duy Mạnh từng có mối quan hệ thân thiết như hai anh em. Tuy nhiên đến 2010, tình cảm của cả hai bắt đầu sứt mẻ khi bạn gái Tuấn Hưng lúc đó là Hương Baby đóng MV cùng Duy Mạnh. Lúc này, một số người rêu rao trên mạng rằng Hương Baby có tình cảm với nam ca sĩ Kiếp đỏ đen. Sau đó, cả hai ca sĩ đã nảy ra tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến Tuấn Hưng và Duy Mạnh mâu thuẫn nhiều năm qua.