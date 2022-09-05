Xem xét xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng vì mở liveshow ngẫu hứng tại ban công nhà riêng

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, liveshow tại ban công do ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức chưa có giấy phép nên đang xem xét xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng về hành vi vi phạm tiếng ồn nơi công cộng.

Báo Người lao Động đưa tin, ngày 5-9, một lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) xác nhận thông tin Phòng Tư pháp quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, lập biên bản, xem xét xử phạt ông Nguyễn Tuấn Hưng, (tức ca sĩ Tuấn Hưng) về hành vi Vi phạm tiếng ồn ở nơi công cộng. Liveshow tại ban công của ca sĩ Tuấn Hưng - Ảnh: Facebook Tuấn Hưng Được biết, thời gian gần đây, nam ca sĩ thường tổ chức liveshow tại ban công một ngôi nhà ở phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm, nhưng chưa có giấy phép.

Liveshow của Tuấn Hưng thu hút vô cùng đông đảo người hâm mộ - Ảnh: Facebook Tuấn Hưng "Việc có quá nhiều người tụ tập, theo dõi buổi biểu diễn của Tuấn Hưng sẽ không đảm bảo về phòng dịch, an ninh trật tự cũng như công tác phòng cháy chữa cháy", lãnh đạo quận chia sẻ trên Dân Trí. Vị lãnh đạo đưa ra một số trường hợp xấu có thể xảy ra là người xem bị xô ngã xuống hồ hoặc một thiết bị điện tử nào đó gặp sự cố, xảy ra cháy nổ... khiến an ninh, an toàn của người dân không được đảm bảo.

Vì những lý do trên, ngày 3/9, chính quyền địa phương đã mời ca sĩ Tuấn Hưng đến làm việc. Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TP Hà Nội. Tại buổi làm việc ngày 3/9, ca sĩ Tuấn Hưng đã đồng ý các yêu cầu của cơ quan chức năng về kiến nghị làm đơn xin phép về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật để cơ quan chức năng có phương án hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng sau đó, nam ca sĩ vẫn tổ chức biểu diễn mà chưa có giấy phép. Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho hay cơ quan chức năng sẽ lập biên bản vi phạm đối ca sĩ Tuấn Hưng. Tuấn Hưng thường tổ chức liveshow ngẫu hứng tại ban công - Ảnh: Facebook Tuấn Hưng Trên Báo Người Lao Động, UBND quận Hoàn Kiếm cho biết rất hoan nghênh các hoạt động cộng đồng không thu phí của ca sĩ Tuấn Hưng nhưng việc nam ca sĩ này tự ý tổ chức những buổi biểu diễn có sự tham gia đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro như không đảm bảo về phòng dịch, an ninh trật tự cũng như công tác phòng cháy chữa cháy hoặc các sự cố khác. "Chúng tôi không gây khó khăn hay cản trợ hoạt động cộng đồng của Tuấn Hưng nhưng cần ưu tiên đảm bảo an toàn, thực hiện theo quy định", lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm nói.

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