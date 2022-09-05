Bị sao nam tố 'trơ trẽn', Thủy Tiên có thái độ ra sao?

Hậu trường 05/09/2022 11:30

Bị sao nam Vbiz tố "trơ trẽn" vì hát lại ca khúc “giấc mơ tuyết trắng” mà anh sở hữu, Thủy Tiên vẫn bình thản đến ngỡ ngàng.

Nathan Lee đã từng tuyên bố chính thức mua độc quyền bản hit một thời của nữ ca sĩ Thủy Tiên trên trang fanpage. Cụ thể, anh viết: "Ca khúc Giấc mơ tuyết trắng chính thức thuộc sở hữu độc quyền của Nathan Lee. Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nha".

Bị sao nam tố 'trơ trẽn', Thủy Tiên có thái độ ra sao? - Ảnh 1
 Bài viết Nathan Lee công khai chính thức mua bản quyền ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng"

Thế nhưng mới đây, ca sĩ Thủy Tiên đã vô cùng tự tin khi “come back” với ca khúc ”Giấc mơ tuyết trắng” tại một phòng trà, khiến không ít người bất ngờ bởi đây là ca khúc đã từng bị Nathan Lee tuyên bố mua độc quyền trước đó. 

Bị sao nam tố 'trơ trẽn', Thủy Tiên có thái độ ra sao? - Ảnh 2Bị sao nam tố 'trơ trẽn', Thủy Tiên có thái độ ra sao? - Ảnh 3Thủy Tiên xuất hiện tại phòng trà

Ngay lập tức, nam ca sĩ liền thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình trước hành động đó của Thủy Tiên. Anh chia sẻ một bài báo liên quan đến cô nàng và gửi gắm hai từ “trơ trẽn”.

Bị sao nam tố 'trơ trẽn', Thủy Tiên có thái độ ra sao? - Ảnh 4
 

Đáng chú ý hơn, “dù ai nói ngả nói nghiêng” thì Thủy Tiên vẫn giữ thái độ bình thản, gửi lời cảm ơn những bình luận khen ngợi của khán giả dành cho đêm diễn của mình. Không chỉ thế, cô còn cảm thấy tự hào về đêm diễn thành công, khán giả ưu ái, không muốn cho về.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng có vẻ nữ ca sĩ đã tỏ ra không hề quan tâm và giữ im lặng. Có thể thấy, giữa nhiều ý kiến trái chiều, Thủy Tiên vẫn được nhiều khán giả dần đón nhận, quan tâm.

Bị sao nam tố 'trơ trẽn', Thủy Tiên có thái độ ra sao? - Ảnh 5Bị sao nam tố 'trơ trẽn', Thủy Tiên có thái độ ra sao? - Ảnh 6

Sau “bão” ồn ào từ thiện vừa qua, Thủy Tiên đã bắt đầu xây dựng lại tên tuổi bằng việc thường xuyên cập nhật tình hình trên Facebook cá nhân, nhận lời biểu diễn trên nhiều sân khấu âm nhạc. 

Bị sao nam tố 'trơ trẽn', Thủy Tiên có thái độ ra sao? - Ảnh 7

Trước đó, Thủy Tiên gần như "biến mất" khỏi showbiz khi vướng loạt lùm xùm liên quan đến việc kêu gọi cứu trợ đồng bào miền Trung. Sau thời gian điều tra, cơ quan công an đã chính thức đưa ra kết luận về vụ việc hôm 21.1.

Cụ thể, cơ quan công an xác định ca sĩ Thủy Tiên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ cứu trợ miền Trung năm 2020.

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