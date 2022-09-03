Khi trình diễn ca khúc "Mười chín tháng tám", ca sĩ Khánh Thy lộ nhiều hạn chế về kỹ thuật thanh nhạc. Đặc biệt khi quên lời bài hát thậm chí cô phải ghi lời vào tay để “lén” nhìn khi chương trình được truyền hình trực tiếp.

Tối 1/9, chương trình nghệ thuật mang tên Sao Tháng Tám được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Trong chương trình, ca sĩ Khánh Thy thể hiện ca khúc Mười chín tháng tám (sáng tác: nhạc sĩ Xuân Oanh). Tuy nhiên, nữ ca sĩ để lộ nhiều khuyết điểm về giọng hát, kỹ thuật thanh nhạc.

Nữ ca sĩ được cho là quên lời khi liên tục nhìn vào tay để hát tiếp

Cụ thể, khi thể hiện ca khúc trên, nữ ca sĩ đã liên tục bị chênh phô, nhiều đoạn hụt hơi và hát không theo kịp với dàn nhạc. Trên sóng trực tiếp, có thể thấy cô còn nhiều lần quên lời ca khúc và phải nhìn xuống bàn tay có chép sẵn lời để nhớ lại giai điệu. Ở một số đoạn, nữ ca sĩ đã bỏ qua phần hát vì quên hẳn lời, thay thế bằng giọng ngân nga.

Hành động của ca sĩ Khánh Thy nhận về nhiều chỉ trích. Dư luận cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp, thiếu tôn trọng người xem và đơn vị tổ chức chương trình, càng đáng trách hơn khi Sao tháng Tám được phát sóng vào dịp lễ mang ý nghĩa đặc biệt.

"Ca sĩ này hát như người ngoại quốc hát tiếng Việt", "Không thể chấp nhận ca sĩ hát trên sóng trực tiếp mà phải chép lời vào tay", "Chương trình trực tiếp mừng Quốc khánh làm cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp", đó là những bình luận của khán giả khi xem chương trình.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Huỳnh Tấn Phát cũng thể hiện sự bức xúc trước màn trình diễn của Khánh Thy. Anh chia sẻ: "Không hiểu sao một ca sĩ hát chênh, phô và quên lời một ca khúc truyền thống. Thế mà cũng được lên sóng truyền hình trực tiếp.

Vai trò biên tập, đạo diễn để đâu mà lọt cảnh ca sĩ đưa bàn tay lên xem lời rõ mồn một như vậy. Cả nhà đài lẫn ca sĩ đều xem thường khán giả và tính chất của chương trình".

Được biết, cô là ca sĩ Thảo Ngọc, tên thật là Bùi Phương Khánh Thy. Nữ ca sĩ từng tham gia vào chương trình Ban nhạc quyền năng của Đài TH Vĩnh Long vào năm 2019. Cô cũng góp giọng tham gia chương trình Sàn chiến giọng hát 2019 và nhận được số điểm cao nhất do khán giả bình chọn. Ngoài ra, cô còn tham gia còn nhiều chương trình gameshow trên truyền hình khác…

Ca sĩ Khánh Thy từng trình diễn trên nhiều sân khấu lớn

Từ sự việc của ca sĩ Khánh Thy, khán giả cho rằng ca sĩ cần có trách nhiệm, tự trọng khi nhận lời biểu diễn tại các sự kiện. Ngoài ra, đơn vị tổ chức cũng cần xem lại vai trò của mình trong quá trình tổng duyệt tác phẩm tham gia biểu diễn.