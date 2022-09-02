H’Hen Niê làm điều "không ai ngờ" trên livestream khi bị dân mạng chê xuề xòa

Thường xuyên bị chê khi xuất hiện với mặt mộc, quần áo luộm thuộm, H’Hen đã làm điều này ngay trên sóng livestream.

Cách đây không lâu, H'Hen Niê từng gây tranh cãi vì ăn mặc có phần lôi thôi, luộm thuộm để đi làm CCCD. Khi đó, nhiều người cho rằng sự giản dị là tốt nhưng cũng không ít người cho rằng cô đang cố tình làm màu bởi bỏ một phút ra kéo ống quần, thay áo chỉn chu thì đâu có tốn thời gian. Trong buổi giao lưu với fan trên trang cá nhân, hoa hậu H’Hen Niê đã thừa nhận bản thân không dám để mặt mộc khi livestream. Thay vào đó, cô phải sử dụng filter và cho biết đây là cách để tự tin hơn khi trò chuyện với người hâm mộ.

Nàng hậu phải sử dụng filter để gặp mặt fan khi livestream Đáp lại lời nói từ H’Hen, nhiều fan cho rằng cô không cần phải dùng hiệu ứng bởi làn da nâu của hoa hậu đã rất đặc biệt và cá tính. Một số người tinh ý nhận ra đây là cách nàng hậu đáp trả trước những chỉ trích, tranh cãi gần đây liên quan đến việc H’Hen thường xuất hiện với ngoại hình xuề xòa, trong khi bản thân đang là người của công chúng. Trước khi vướng vào tranh cãi, H'Hen Niê từng nhiều lần tự tin khoe ảnh mặt mộc trên mạng xã hội. Thậm chí nàng hậu từng nói: "Đấy đấy tin Hen xấu chưa, chụp xấu nữa làm nét xấu được tôn vinh". Thời gian gần đây, cô liên tục bị chê khi bị bắt gặp ăn mặc có phần lôi thôi, luộm thuộm khi đi làm căn cước công dân. Nhiều người cho rằng H’Hen cố tình làm màu bởi bỏ ra một phút để chinh trang áo quần không phải việc quá mất thời gian".

H'Hen nói rằng cô không dám để mặt mộc khi nói chuyện với khán giả Đáp lại những lời ác ý từ cộng đồng mạnh, nàng hoa hậu nói: “Ôi chị rất là chân thành cảm ơn những lời đóng góp của tất cả mọi người liên quan đến mặt hình ảnh bên ngoài của chị nè. Chị rất trân trọng và yêu mọi khoảnh khắc trong đời sống của chị dù là hình ảnh như thế nào đi chăng nữa. Chị tự hào về tất cả mọi thứ, về gia đình, nơi chị sống và cả hoạt động chị làm. Đúng là chị nghĩ đơn giản nhiều thứ nên chị sẽ cố gắng thay đổi từng chút từng chút nhé. Và để đón nhận hình ảnh xinh đẹp và biến hóa thì event hay cần xuất hiện xinh đẹp thì sẽ có nha, an tâm nha”. H'Hen Niê sinh năm năm 1992, người dân tộc Ê đê ở Đăk Lăk. Cô làm người mẫu trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Sau đó, người đẹp tham dự Miss Universe 2018 ở Thái Lan, vào top 5 chung cuộc. Cô là huấn luyện viên "The Next Face Vietnam" mùa đầu tiên, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên, đang ra rạp.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hhen-nie-lam-dieu-khong-ai-ngo-tren-livestream-khi-bi-dan-mang-che-xue-xoa-498505.html