Shark Linh khoe ảnh thuở mới kết hôn, viết tâm tình ngọt ngào nhân kỉ niệm 10 năm ngày cưới

Mới đây, Shark Thái Vân Linh bất ngờ đăng ảnh, khoe hôn nhân ngọt ngào, kỉ niệm 10 năm viên mãn.

Shark Linh, tên thật là Thái Vân Linh (SN 1977), là doanh nhân thành đạt và được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình truyền hình với vai trò là một trong những nhà đầu tư chính. Nhân ngày kỉ niệm, không giấu niềm hạnh phúc, “cá mập” Linh đã đăng hình ảnh thuở 2 vợ chồng mới kết hôn cùng những tâm tình đầy ngọt ngào, cô viết:

“Có người gọi Linh là 'người đàn bà thép' nhưng với anh, mình vẫn là một người phụ nữ bình thường với rất nhiều cảm xúc, là mẹ của hai cô con gái nhỏ mà anh hết mực yêu thương. Cảm ơn anh đã đến và bên em một thập kỷ qua. Cảm ơn những cái ôm ấm áp nạp đầy năng lượng cho những ngày yếu lòng. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn, đồng hành và hỗ trợ trên hành trình em đi. Không có anh, sẽ không có em ngày hôm nay. Cùng nhau nắm tay bước tiếp hành trình phía trước nhé, Chipmunk của em!

Mừng 10 năm kỷ niệm ngày cưới của chúng ta”. Sau những lời chia sẻ của cô, nhiều người đã có góc nhìn khác hơn về “người đàn bà thép” ấy. Không chỉ là một doanh nhân thành đạt trên thương trường mà Shark Linh còn là người mẹ, người vợ dịu dàng, ngọt ngào, đảm đang và rất mực giản dị bên chồng con. Qua đó, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự sự ngưỡng mộ đến tình cảm mà 2 vợ chồng Shark Linh dành cho nhau. Bên cạnh đó, không ít dân mạng cũng gửi lời chúc phúc đến cho cặp vợ chồng này. Ngoài là một doanh nhân thành đạt, Shark Linh còn là người mẹ, người vợ giản dị bên chồng con - Ảnh: internet Được biết, Shark Linh kết hôn năm 35 tuổi, có con đầu lòng năm 40 tuổi và ở tuổi 42, Shark Linh đã hạ sinh cô con gái thứ 2 trong sự chúc mừng của tất cả những người hâm mộ. Trong một lần Kevin Yee sang Việt Nam du lịch và đã có thời gian đi chơi với Shark Linh khi cô nhiệt tình làm hướng dẫn viên. Đây cũng chính là cơ duyên giúp cả hai càng hiểu nhau thêm rồi tiến tới hẹn hò. Đến 2012, Thái Vân Linh và Kevin Yee đã chính thức về chung 1 nhà. Chồng của Shark Linh hiện đang làm CMO cho 1 công ty giải trí đa phương tiện.

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