Rộ tin đồn Phương Oanh đang mang thai

Mới đây, một hội nhóm chuyên "hóng" chuyện showbiz đã thu hút sự chú ý của khán giả khi bàn tán xôn xao về tin đồn Phương Oanh đang mang thai.

Trước đó, Phương Oanh đã xác nhận đang hẹn hò với Shark Bình. Nữ diễn viên khẳng định khi đến với nhau, cô và Shark Bình vẫn độc thân. “Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn. Mong mọi người hiểu rằng Phương Oanh không bao giờ phụ tình cảm, sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người dành cho mình”, cô chia sẻ.

Thông tin hẹn hò từ cặp đôi Phương Oanh - Shark Bình khiến khán giả quan tâm - Ảnh: internet Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai lại không nhận được nhiều lời chúc phúc vì mối quan hệ giữa Shark Bình và vợ là bà Đào Lan Hương đến nay vẫn chưa êm xuôi. Vì thế, chuyện “Quỳnh búp bê” có phải “tiểu tam” hay không vẫn chưa là điều chắc chắn. Trong khi đó, Phương Oanh và Shark Bình một mực khẳng định đến với nhau khi cả hai cùng ở trạng thái độc thân nhưng bà Lan Hương lại khẳng định chưa chính thức ly hôn với Shark Bình, chưa có phán quyết chính thức từ tòa án.

“Drama” Phương Oanh hẹn hò với Shark Bình chưa dứt thì tin đồn nữ diễn viên mang thai xuất hiện trên một hội nhóm đã nói trên càng khiến dư luận quan tâm hơn nữa. Cụ thể, người đăng tải bài đăng này chia sẻ hình ảnh mới chụp trong thang máy, nhân vật chính được cho là nữ diễn viên Phương Oanh. Trong ảnh, cô gái được cho là Phương Oanh mặc quần đùi, áo phông đen đơn giản ở nhà, không đeo khẩu trang và đang bấm điện thoại trong thang máy. Hình ảnh trên hội nhóm nói trên: Cô gái khiến dân mạng dấy lên nghi vấn nữ diễn viên Phương Oanh đang mang thai Đáng chú ý chính là cô gái đã để lộ rõ phần bụng lớn hơn so với thân hình thanh mảnh của mình. Không chỉ có hình ảnh lam bằng chứng, người đăng tải bài đăng còn kèm theo một đoạn chat của nhân vật chia sẻ hình ảnh với tiết lộ: "Bọn em biết hết rồi. Oanh cũng chia sẻ thả bầu để cưới". Hiện tại, thông tin này chỉ mang tính một chiều và người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng. Sau nhiều “sóng gió” xảy ra xoay quanh chuyện tình cảm, hiện tại, nữ diễn viên đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Cô cũng đặt chế độ "set friend" như tránh thị phi. Nhiều người phát hiện, cô cũng xóa hết bình luận chỉ trích chửi bới mình trên Facebook. Dù vậy, Phương Oanh vẫn giữ thái độ, tinh thần lạc quan, không trốn tránh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-don-phuong-oanh-dang-mang-thai-497800.html