Rộ tin đồn Phương Oanh đang mang thai

Hậu trường 31/08/2022 12:30

Mới đây, một hội nhóm chuyên "hóng" chuyện showbiz đã thu hút sự chú ý của khán giả khi bàn tán xôn xao về tin đồn Phương Oanh đang mang thai.

Trước đó, Phương Oanh đã xác nhận đang hẹn hò với Shark Bình. Nữ diễn viên khẳng định khi đến với nhau, cô và Shark Bình vẫn độc thân.

“Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn. Mong mọi người hiểu rằng Phương Oanh không bao giờ phụ tình cảm, sự yêu thương và tin tưởng mà mọi người dành cho mình”, cô chia sẻ.

Rộ tin đồn Phương Oanh đang mang thai - Ảnh 1
 Thông tin hẹn hò từ cặp đôi Phương Oanh - Shark Bình khiến khán giả quan tâm - Ảnh: internet

Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai lại không nhận được nhiều lời chúc phúc vì mối quan hệ giữa Shark Bình và vợ là bà Đào Lan Hương đến nay vẫn chưa êm xuôi. Vì thế, chuyện “Quỳnh búp bê” có phải “tiểu tam” hay không vẫn chưa là điều chắc chắn.

Trong khi đó, Phương Oanh và Shark Bình một mực khẳng định đến với nhau khi cả hai cùng ở trạng thái độc thân nhưng bà Lan Hương lại khẳng định chưa chính thức ly hôn với Shark Bình, chưa có phán quyết chính thức từ tòa án.

“Drama” Phương Oanh hẹn hò với Shark Bình chưa dứt thì tin đồn nữ diễn viên mang thai xuất hiện trên một hội nhóm đã nói trên càng khiến dư luận quan tâm hơn nữa. 

Cụ thể, người đăng tải bài đăng này chia sẻ hình ảnh mới chụp trong thang máy, nhân vật chính được cho là nữ diễn viên Phương Oanh. Trong ảnh, cô gái được cho là Phương Oanh mặc quần đùi, áo phông đen đơn giản ở nhà, không đeo khẩu trang và đang bấm điện thoại trong thang máy.

Rộ tin đồn Phương Oanh đang mang thai - Ảnh 2
 Hình ảnh trên hội nhóm nói trên: Cô gái khiến dân mạng dấy lên nghi vấn nữ diễn viên Phương Oanh đang mang thai

Đáng chú ý chính là cô gái đã để lộ rõ phần bụng lớn hơn so với thân hình thanh mảnh của mình.

Không chỉ có hình ảnh lam bằng chứng, người đăng tải bài đăng còn kèm theo một đoạn chat của nhân vật chia sẻ hình ảnh với tiết lộ: "Bọn em biết hết rồi. Oanh cũng chia sẻ thả bầu để cưới".

Hiện tại, thông tin này chỉ mang tính một chiều và người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng.

Rộ tin đồn Phương Oanh đang mang thai - Ảnh 3

Sau nhiều “sóng gió” xảy ra xoay quanh chuyện tình cảm, hiện tại, nữ diễn viên đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Cô cũng đặt chế độ "set friend" như tránh thị phi. Nhiều người phát hiện, cô cũng xóa hết bình luận chỉ trích chửi bới mình trên Facebook. Dù vậy, Phương Oanh vẫn giữ thái độ, tinh thần lạc quan, không trốn tránh.

Xúc động khoảnh khắc Hương Giang thực hiện mơ ước cho Châu Kim Sang, thắp sáng hi vọng cuối cùng

Xúc động khoảnh khắc Hương Giang thực hiện mơ ước cho Châu Kim Sang, thắp sáng hi vọng cuối cùng

Khi biết được Châu Kim Sang từng mơ ước trở thành Hoa hậu để một lần được đội chiếc vương miện cao quý, Hương Giang đã làm điều khiến ai nấy đều không khỏi xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Phương Oanh hẹn hò Shark Bình Phương Oanh Hương vị tình thân tin đồn Phương oanh mang thai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh