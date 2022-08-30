Khán giả hoang mang khi nghe tin show diễn của Hồ Văn Cường tại quê nhà bị hủy bỏ

Nhiều khán giả hoang mang khi hay tin show diễn của Hồ Văn Cường tại Tiền Giang bị hủy bỏ.

Hiện bên cạnh việc ca hát, Hồ Văn Cường vẫn đang theo đuổi con đường học vấn tại một trường đại học lớn ở TP HCM. Dù không nhận show diễn thường xuyên, song mức cát-sê của nam ca sĩ gốc Tiền Giang được cho là ở mức cao.

Vừa qua, nhạc sĩ Sơn Hạ đã tiết lộ việc nam ca sĩ sẽ có show diễn tại quê nhà Tiền Giang vào tháng 9 sắp tới. Thông tin này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm từ những người hâm mộ Hồ Văn Cường.

Tuy nhiên, mới đây, phía BTC cũng như FC Hồ Văn Cường cho biết, show diễn này tạm thời sẽ không thể diễn ra theo đúng như kế hoạch ban đầu. Điều này khiến nhiều người không khỏi thất vọng vì đã rất háo hức để theo dõi những phần trình diễn của Hồ Văn Cường.

Đặc biệt, nhạc sĩ Sơn Hạ cũng đã lên tiếng xác nhận về việc show diễn của Hồ Văn Cường tại Tiền Giang chưa thể diễn ra và mong người hâm mộ chờ đợi thêm thông tin.

Theo Saostar chia sẻ, đầu năm nay, Hồ Văn Cường từng gặp sự cố với show diễn gần trước giờ G. Cư dân mạng không khỏi hoang mang trước một bài đăng tố show diễn có Hồ Văn Cường tham gia lừa dối khán giả.

Cụ thể, sau khi phía ban tổ chức thông báo đổi địa điểm tổ chức từ Nhà hát Hòa Bình thành diễn ra ở phim trường tại quận 12, nhiều khán giả đã phát hiện chương trình còn giảm giá vé VIP đến 30% và chỉ còn đúng vài trăm nghìn. Chưa kể khi khán giả muốn trả lại vé và gọi điện thoại đến số đường dây nóng thì không liên hệ được với ban tổ chức.

Những lần trở về biểu diễn ở quê nhà, Hồ Văn Cường luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đông đảo khán giả. Có thể thấy sau những biến cố, ồn ào không đáng có, Hồ Văn Cường giờ đây đã trở lại và dần nhận được sự yêu thương của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khan-gia-hoang-mang-khi-nghe-tin-show-dien-cua-ho-van-cuong-tai-que-nha-bi-huy-bo-497518.html