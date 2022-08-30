Sau khi Hồ Hoài Anh giải trình xong, Học viện Âm nhạc Quốc gia nói gì?

Theo đó, trên Dân Trí, NSƯT Cồ Huy Hùng - Trưởng khoa Âm nhạc Truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết: "Hiện tại, việc giải trình của giảng viên Hồ Hoài Anh đã tiến hành xong".

Vụ việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng bị bắt ở Tây Ban Nha, mới đây, cơ quan chức năng đã đưa ra thông tin mới nhất.

Dân Trí cũng cho biết thêm, Phòng Tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trả lời về sự việc này như sau: "Hiện tại, Ban Giám đốc Học viện đã họp xong và đang giữ hồ sơ của giảng viên Hồ Hoài Anh, chưa gửi lại phòng Tổ chức để làm các bước tiếp theo.

Về những thông tin khác, ông Cồ Huy Hùng cho biết, sẽ do lãnh đạo nhà trường thông tin trong thời gian tới.

Dự kiến vài ngày nữa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ trình lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và xin ý kiến chỉ đạo về hướng xử lý, kỷ luật như thế nào".

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, diễn viên Hồng Đăng - Ảnh: Dân Trí

Cũng theo tờ báo trên, trước đó, vào ngày 2/7, PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, sau cuộc họp khẩn của Ban Giám đốc Học viện, toàn thể Ban Giám đốc đã thống nhất đề xuất lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng xử lý đối với giảng viên, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Đó là tạm đình chỉ công tác đợi kết luận điều tra chính thức.

Được biết, Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện là giảng viên khoa Âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

"Ngoài đề xuất này, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam còn xem xét kỷ luật, trừ thi đua… với lỗi đi nước ngoài không báo cáo, không xin phép tổ chức của Hồ Hoài Anh theo Luật viên chức", Ông Lê Anh Tuấn cho hay.

Theo ông Lê Anh Tuấn, nếu Hồ Hoài Anh phạm tội như bị cáo buộc thì tới đây hội đồng kỷ luật của nhà trường sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xử lý thật nghiêm khắc, đúng người, đúng tội.

Ngoài ra, ông Lê Anh Tuấn nói thêm, nếu những nghi vấn liên quan tới Hồ Hoài Anh là thật thì ông rất tiếc và thất vọng vì trong quá trình 20 năm công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là một giảng viên nghiêm túc trong công việc, có trách nhiệm trong việc giảng dạy và không để xảy ra bất kì sự cố hay scandal lớn nào.

Dân Trí cũng đưa tin, vào ngày 17/08, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có thông báo chính thức với báo chí việc giải trình của diễn viên Hồng Đăng.

Theo đó, diễn viên Hồng Đăng nhận thức được việc thiếu sót trong vấn đề hoàn thành thủ tục xin nghỉ phép đi nước ngoài đối với đơn vị. Tuy nhiên nam diễn viên đã gửi lời xin lỗi đến Ban Giám đốc Nhà hát và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước vi phạm của mình.

Sau đó, Nhà hát Kịch Hà Nội đã có công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Hiện vụ việc vẫn đang đợi ý kiến phản hồi mới từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.