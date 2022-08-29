Mỹ Tâm nói gì khi bị dân tình đồn mang bầu?

Hậu trường 29/08/2022 22:23

Trong lúc tin đồn Mỹ Tâm mang bầu lan truyền khắp mạng xã hội khiến fan nóng lòng đợi tin vui, “họa mi tóc nâu” đã chính thức phản hồi.

Sau khi đăng loạt ảnh thu hút sự quan tâm của dân tình về chiếc đầm rộng thùng thình, khoác áo gió và đi dép lê, Mỹ Tâm đã khiến nhiều fan không khỏi tò mò để lại nhiều bình luận thắc mắc rằng có phải cô đang mang bầu?

Mỹ Tâm nói gì khi bị dân tình đồn mang bầu? - Ảnh 1

Trước niềm mong ngóng của khán giả, mới đây, “Họa mi tóc nâu” đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô bình luận: "Ủa nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết chứ lo gì".

Mỹ Tâm nói gì khi bị dân tình đồn mang bầu? - Ảnh 2

Hơn nữa, nữ ca sĩ cũng gửi những lời “trấn an” tinh thần đến các fan và cho biết sẽ không để mọi người đoán mò về chuyện này nữa, khi tin vui đến, cô chắc chắn chia sẻ niềm hạnh phúc.

“Chuyện mang thai là chuyện vui, mắc gì phải giấu. Bằng này tuổi rồi, làm gì phải làm mấy chuyện tào lao này. Khi có tin vui, kiểu gì Tâm cũng sẽ thông báo cho các bạn biết. Nếu Tâm mà muốn giấu thì không ai biết được đâu", nữ ca sĩ vui vẻ chia sẻ. 

Mỹ Tâm nói gì khi bị dân tình đồn mang bầu? - Ảnh 3

Được biết, sau khi cùng hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em và tác phẩm điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm đã nhiều lần vướng phải tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Mai Tài Phến.

Tuy nhiên, hiện nữ ca sĩ cho biết cô luôn dành tình yêu lớn cho âm nhạc và mong muốn khán giả quan tâm đến các dự án nghệ thuật của mình trong tương lai. Về chuyện tình cảm, Mỹ Tâm sẽ công khai khi thời điểm chín mùi.

Mỹ Tâm nói gì khi bị dân tình đồn mang bầu? - Ảnh 4

Không chỉ là ngôi sao hạng A đắt show, Mỹ Tâm ở tuổi ngoài 40, vẫn sở hữu lượng fan hùng hậu cùng nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đáng ngưỡng mộ.

SỐC: Mỹ Tâm bị nghi mang bầu, sắp “về chung một nhà” với Mai Tài Phến

SỐC: Mỹ Tâm bị nghi mang bầu, sắp “về chung một nhà” với Mai Tài Phến

Mỹ Tâm bị dân tình soi ra vòng hai “lùm xùm” cùng phong cách đầm rộng giấu dáng, nghi rằng cô đang mang bầu.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ tâm mỹ tâm có bầu Mỹ Tâm mang thai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh