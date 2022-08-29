Mỹ Tâm nói gì khi bị dân tình đồn mang bầu?

Trong lúc tin đồn Mỹ Tâm mang bầu lan truyền khắp mạng xã hội khiến fan nóng lòng đợi tin vui, “họa mi tóc nâu” đã chính thức phản hồi.

Sau khi đăng loạt ảnh thu hút sự quan tâm của dân tình về chiếc đầm rộng thùng thình, khoác áo gió và đi dép lê, Mỹ Tâm đã khiến nhiều fan không khỏi tò mò để lại nhiều bình luận thắc mắc rằng có phải cô đang mang bầu?

Trước niềm mong ngóng của khán giả, mới đây, “Họa mi tóc nâu” đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Cô bình luận: "Ủa nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết chứ lo gì".

Hơn nữa, nữ ca sĩ cũng gửi những lời “trấn an” tinh thần đến các fan và cho biết sẽ không để mọi người đoán mò về chuyện này nữa, khi tin vui đến, cô chắc chắn chia sẻ niềm hạnh phúc.

“Chuyện mang thai là chuyện vui, mắc gì phải giấu. Bằng này tuổi rồi, làm gì phải làm mấy chuyện tào lao này. Khi có tin vui, kiểu gì Tâm cũng sẽ thông báo cho các bạn biết. Nếu Tâm mà muốn giấu thì không ai biết được đâu", nữ ca sĩ vui vẻ chia sẻ.

Được biết, sau khi cùng hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em và tác phẩm điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh, Mỹ Tâm đã nhiều lần vướng phải tin đồn hẹn hò với nam diễn viên Mai Tài Phến.

Tuy nhiên, hiện nữ ca sĩ cho biết cô luôn dành tình yêu lớn cho âm nhạc và mong muốn khán giả quan tâm đến các dự án nghệ thuật của mình trong tương lai. Về chuyện tình cảm, Mỹ Tâm sẽ công khai khi thời điểm chín mùi.

Không chỉ là ngôi sao hạng A đắt show, Mỹ Tâm ở tuổi ngoài 40, vẫn sở hữu lượng fan hùng hậu cùng nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp đáng ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-tam-noi-gi-khi-bi-dan-tinh-don-mang-bau-497258.html