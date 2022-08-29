Sau loạt thị phi, chỉ trích hoa hậu “Ê-đê” giả tạo, H’Hen Niê nói gì?

Hậu trường 29/08/2022 14:38

Mới đây, H’Hen Niê đã có những chia sẻ về những ý kiến đóng góp từ khán giả.

H’Hen Niê là nàng hậu rất được lòng công chúng bởi tính cách mộc mạc, giản dị đúng chuẩn “con nhà nông”. Cô thường chia sẻ những hình ảnh, video về quê hương, về cuộc sống thường nhật của mình cùng với nương rẫy, nhà sàn, bếp củi,… những điều thân thuộc ấy đã nối gần khoảng cách giữa nàng hậu với khán giả.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, H’Hen Niê cũng không khỏi vướng phải những thị phi, chỉ trích bởi nhiều lý do. Đặc biệt, một bộ phận netizen cho rằng nàng hậu Ê Đê vô cùng “giả tạo”.

Sau loạt thị phi, chỉ trích hoa hậu “Ê-đê” giả tạo, H’Hen Niê nói gì? - Ảnh 1

Theo đó, nàng hậu đã nhận được một câu hỏi từ người hâm mộ rằng :“Một phần đông anti cho rằng Hen đang diễn, giả tạo với 2 chữ “giản dị”. Vậy chị Hen nghĩ sao về điều này?”.

Cho dù bị cho là “giả trân”, diễn vẻ giản dị đi chăng nữa, H’Hen Niê vẫn không quên dành lời cảm ơn những lời góp ý chân thành của mọi người, nàng hậu chia sẻ:

“Ôi… chị rất là chân thành cảm ơn những lời đóng góp của tất cả mọi người liên quan đến mặt hình ảnh bên ngoài của chị nè. Chị rất trân trọng và yêu mọi khoảnh khắc trong đời sống của chị dù là hình ảnh như thế nào đi chăng nữa.”

Sau loạt thị phi, chỉ trích hoa hậu “Ê-đê” giả tạo, H’Hen Niê nói gì? - Ảnh 2

Bên cạnh đó, H’Hen Niê cho biết cô luôn cảm thấy tự hào về tất cả mọi thứ và an ủi mọi người hãy an tâm, cô sẽ thay đổi từng chút một để trở nên tốt hơn nữa.

“Chị tự hào về tất cả mọi thứ, về gia đình, nơi chị sống và cả hoạt động chị làm. Đúng là chị nghĩ đơn giản nhiều thứ nên chị sẽ cố gắng thay đổi từng chút từng chút nhé. Và để đón nhận hình ảnh xinh đẹp và biến hóa thì event hay cần xuất hiện xinh đẹp thì sẽ có nha, an tâm nha”, người đẹp trả lời.

Trước đó, H’Hen Niê bị chỉ trích là “hoa hậu lôi thôi” khi đi dép tổ ong, xắn quần ống cao ống thấp đi chụp ảnh căn cước công dân. Không chỉ thế, bộ ảnh bikini cô chụp cùng Ngô Bảo Ngọc còn bị cho là “chiếm đoạt văn hóa” khi cố tình nhuộm đen da.

Sau loạt thị phi, chỉ trích hoa hậu “Ê-đê” giả tạo, H’Hen Niê nói gì? - Ảnh 3
 H’Hen Niê nhiều lần bị chỉ trích trước hình ảnh của mình

Tuy nhiên, với Hen, gia đình luôn ở bên chính là động lực vô cùng lớn để giúp cô có thể vượt qua tất cả, nàng hậu cho biết bản thân sẽ không để những lời bình luận tiêu cực làm ảnh hưởng mà sẽ “vô tư và yêu đời”.

Sau loạt thị phi, chỉ trích hoa hậu “Ê-đê” giả tạo, H’Hen Niê nói gì? - Ảnh 4
 Mái tóc ngắn, làn da nâu khoẻ khoắn đã giúp H'Hen Niê trở nên đặc biệt

Trước đó, khi đăng quang, H’Hen Niê cũng vấp phải những phản ứng trái chiều, những bình luận “ném đá" về làn da, mái tóc ngắn… Dù vậy khi đó, người đẹp Ê Đê áp lực nhưng không bỏ cuộc, cô từng nói: “Tôi muốn sống thật với chính bản thân mình, phải dùng những gì mình có để thể hiện, những gì không có thì không ép buộc, không thể "diễn" được. Tôi phải là chân thật con người mình thì mới có những nguồn năng lượng thực tế để vượt qua được những điều gặp phải”.

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Từ khóa:   H'Hen Niê # hoa hậu Hoa hậu Ê Đê

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