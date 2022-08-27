Giữa ồn ào tình cảm, Phương Oanh có “tâm trạng” gây chú ý

Sao Việt 27/08/2022 20:52

Giữa thời điểm đầy "sóng gió" trước ồn ào tình cảm, diễn viên Phương Oanh vừa có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân.

Trạng thái ngắn gọn của diễn viên Phương Oanh nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi nhận về hơn 20.000 lượt thích sau chưa đầy một giờ đăng tải.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh nghẹn ngào gửi lời cảm ơn tới những người đã ở bên cô những lúc khó khăn. Nữ diễn viên viết: 

"Cảm ơn niềm tin, tình yêu thương, sức mạnh của những người yêu thương Oanh đã dành cho Oanh"

Giữa ồn ào tình cảm, Phương Oanh có “tâm trạng” gây chú ý - Ảnh 1
 Bài viết mới của Phương Oanh trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Được biết, sau quá nhiều "sóng gió" ập đến thời gian qua thì hiện tại, trang cá nhân của Phương Oanh đã khóa chế độ bình luận. Chỉ bạn bè mới có thể tương tác cùng cô trong các bài viết công khai. Có lẽ đây là cách để diễn viên "Quỳnh búp bê" tránh khỏi những lời bình luận tiêu cực từ cư dân mạng.

Đặc biệt, cô cho biết mình đã "mất niềm tin" với nhiều người bạn và nhận ra được những chân tình thực sự sau bao "giông bão". Nữ diễn viên nhấn mạnh quan điểm của mình ở phần bình luận:

"Một lần nữa cảm ơn cả nhà. Qua sự việc lần này Oanh cũng nhận ra được ai là bạn thì vẫn chuẩn là bạn, còn ai là bè cũng lòi cái bè tè lè ra luôn. Coi như có dịp lọc friend".

Giữa ồn ào tình cảm, Phương Oanh có “tâm trạng” gây chú ý - Ảnh 2
 

Những lời nhắn của người đẹp đã thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng. Có lẽ, sau tất cả, nữ diễn viên chỉ mong có được những giây phút yên bình với lời chúc "Tháng mới tốt lành, bình an nhé".

Trước đó, hôm 26.8, diễn viên Phương Oanh xác nhận hẹn hò với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Người đẹp 8X cho biết khi đến với nhau, cô và Shark Bình vẫn độc thân. Bản thân Phương Oanh cho biết đối phương từng trải qua đổ vỡ hơn 2 năm trước nhưng chưa bao giờ gặng hỏi về quá khứ. 

 "Tôi không làm gì sai trái, khuất tất nên không có gì phải hổ thẹn". Phương Oanh khẳng định.

Về phía Shark Bình, sáng 27.8 anh cũng xác nhận đang yêu Phương Oanh đưa ra bằng chứng khẳng định đang độc thân: 

"Việc nam nữ độc thân tìm hiểu và thiết lập mối quan hệ là chuyện bình thường trong cuộc sống. Chúng tôi mới quen biết nhau sau một thời gian độc thân khá dài, nên chắc chắn không có chuyện "người thứ ba" trong sự việc này".

Giữa ồn ào tình cảm, Phương Oanh có “tâm trạng” gây chú ý - Ảnh 3
Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba” 

Theo Chủ tịch Tập đoàn NextTech, tình trạng hôn nhân của ông có thể được xác nhận và làm chứng bởi bạn bè, đồng nghiệp và gia đình hai bên. Shark Bình cũng khẳng định mối quan hệ tình cảm giữa ông và Phương Oanh là bình thường và nữ diễn viên “không phải người thứ ba”.

Phương Oanh từng nói: "Tôi muốn một tình yêu nhiều biến cố", nay đã thành hiện thực?

Phương Oanh từng nói: "Tôi muốn một tình yêu nhiều biến cố", nay đã thành hiện thực?

Đường tình duyên của Phương Oanh đã trải qua vô vàn trắc trở khi liên tục “đứt gánh giữa đường”. Thế nhưng, cô nàng vẫn “muốn một tình yêu đầy biến cố”.

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