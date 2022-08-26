Phương Oanh từng nói: "Tôi muốn một tình yêu nhiều biến cố", nay đã thành hiện thực?

Đường tình duyên của Phương Oanh đã trải qua vô vàn trắc trở khi liên tục “đứt gánh giữa đường”. Thế nhưng, cô nàng vẫn “muốn một tình yêu đầy biến cố”.

Bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất sớm, nữ diễn viên sinh năm 1989 đã gặt hái không ít thành công về sự nghiệp. Độ “phủ sóng” của cái tên Phương Oanh trong làng giải trí cũng “không phải dạng vừa”.

Phương Oanh là một trong những diễn viên nổi tiếng ở khu vực phía Bắc

Sau thành công của vai diễn Nam trong Hương Vị Tình Thân, nữ diễn viên Phương Oanh đã chia sẻ về những “chân lý” tình yêu đối với bản thân, giúp khán giả hiểu hơn về người đẹp: "Phương Oanh không sợ yêu, không ngại yêu nhưng không có nghĩa là tôi không kịp tìm hiểu đã yêu nhé. Tôi thích tình yêu trải qua nhiều biến cố, thử thách rồi mới nhận ra nhau, đến với nhau".

Trải qua nhiều tổn thương là thế nhưng người đẹp vẫn không ngại tiếp tục đương đầu với thử thách nào về tình yêu.

Và rồi, câu nói "Tôi muốn một tình yêu nhiều biến cố" ấy của nữ diễn viên dường như đã có “dấu hiệu” hiệu nghiệm khi mới đây, hình ảnh Phương Oanh có hành động thân mật với một nam doanh nhân bị rò rỉ khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Theo như cô tiết lộ, bạn trai của cô đều có điểm chung là các đại gia.

Dù những hình ảnh được ghi lại không rõ nét nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng nhận ra những chi tiết trùng hợp khiến nhiều người nghi rằng "Quỳnh Búp Bê" đang ở cùng bạn trai.

Cách đây không lâu, cô từng chia sẻ về tiêu chuẩn bạn trai mà mình theo đuổi, nữ chính Hương Vị Tình Thân khẳng định: "Tôi yêu toàn đại gia, đó là sự thật".

Phương Oanh là một trong những diễn viên nổi tiếng ở khu vực phía Bắc. Tên tuổi của cô ghi dấu với khán giả trong các dự án phim như Quỳnh búp bê, Lựa chọn số phận, Hương vị tình thân… Nữ diễn viên không ngại biến hóa ở nhiều dạng nhân vật khác nhau để chinh phục khán giả.

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