Sau cú té sõng soài trên thảm đỏ: Lệ Nam vẫn cảm thấy rất vui, xem đó là tình huống bất ngờ không ai muốn

Sao Việt 24/08/2022 14:18

Cú té đêm qua của Lệ Nam tại thảm đỏ sự kiện đã khiến khán giả vô cùng lo lắng, song cô đã có những phản hồi để người hâm mộ an tâm hơn.

Tại sự kiện ra mắt phim Vô Diện Sát Nhân tối 23/8, bên cạnh sự xuất hiện vô cùng nổi bật của Nam Anh, khán giả còn “hết hồn” trước sự cố của Lệ Nam khi cô bị một thành viên hóa trang của ê-kíp tổ chức dọa đến té ngã.

Sau cú té sõng soài trên thảm đỏ: Lệ Nam vẫn cảm thấy rất vui, xem đó là tình huống bất ngờ không ai muốn - Ảnh 1
 

Sự việc này cũng khiến Netizen tỏ ra bức xúc. Dẫu vậy, cô nàng vẫn lên tiếng đáp trả đầy nhẹ nhàng, không hề trách e-kip sản xuất phim vì đã cho cô một bất ngờ lớn như thế. Cụ thể, Lệ Nam cho biết bản thân có chút bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy vui: Hôm qua dù hơi bất ngờ nhưng mà em thấy rất vui. Cảm ơn sự quan tâm của các anh chị phóng viên, khán giả, camfarm và đồng nghiệp rất nhiều.”

Sau cú té sõng soài trên thảm đỏ: Lệ Nam vẫn cảm thấy rất vui, xem đó là tình huống bất ngờ không ai muốn - Ảnh 2

Không chỉ thế, người đẹp còn ngỏ ý mong mọi người thông cảm vì cô cho rằng đây tình huống bất ngờ xảy ra nên cũng không ai muốn như vậy: "Chỉ là tình huống bất ngờ thôi, không ai mong muốn điều này. Tối qua, ê-kíp có đỡ và xin lỗi Nam Anh".

Sau cú té sõng soài trên thảm đỏ: Lệ Nam vẫn cảm thấy rất vui, xem đó là tình huống bất ngờ không ai muốn - Ảnh 3
 

Quả thật, dù có “lỡ” té thì “Best-face" tại Miss Universe Vietnam 2022 cũng không thể nào thôi xinh đẹp khi xuất hiện với visual xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh. Trong bộ váy trắng họa tiết 3D, Nam Anh thật sự đã chứng minh được nhan sắc đầy cuốn hút của mình.

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Từ khóa:   Nam Anh Lệ Nam Lệ Nam trên thảm đỏ Vô Diện sát nhân

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