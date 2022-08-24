MC Đức Bảo tiết lộ “nghề MC không hào nhoáng như mọi người nghĩ”, từng "trượt vỏ chuối" 2 lần mới đoạt giải nhất Én Vàng

Sao Việt 24/08/2022 10:24

Khi được hỏi: "Học ngành gì để làm MC, BTV?", MC Đức Bảo đã có những phản hồi để chia sẻ những điều ít biết trong nghề.

Mới đây, MC Đức Bảo đã đăng tải trên TikTok đoạn clip đáp lại câu hỏi của khán giả. Qua đó, anh bật mí những bí mật về ngành BTV, MC và gửi lời khuyên đến các bạn trẻ muốn theo đuổi nghề này.

Trước đó, MC Đức Bảo cũng có nhiều chia sẻ về nghề nghiệp với khán giả. Anh khẳng định nghề MC không hào nhoáng như những gì mọi người nghĩ, nhưng nếu biết cố gắng, sẽ có thể đạt mức cát-xê dao động từ con số vài trăm nghìn đồng đến 1.000 USD.

Anh nhắn nhủ: ”Quan trọng là phải trau dồi khả năng dẫn dắt và kiến thức, cũng phải có chút lì lợm”.

MC Đức Bảo tiết lộ “nghề MC không hào nhoáng như mọi người nghĩ”, từng 'trượt vỏ chuối' 2 lần mới đoạt giải nhất Én Vàng - Ảnh 1
 

Theo đó, khi chia sẻ đoạn clip, nam MC đã có nhiều điều tâm sự cũng như “gỡ rối” giúp khán giả. Bằng những lần “từng trải” của mình, anh cũng không ngần ngại trả lời các câu hỏi về bí quyết của nghề. Đặc biệt, với anh đây chỉ là những kinh nghiệm mà anh muốn gửi gắm đến các hậu bối.

Trong đoạn clip, anh đáp trả câu hỏi "Học ngành gì để làm MC, BTV?" rằng: “muốn làm MC thì trường nào cũng được luôn, nhưng không phải cứ biết chém gió là thành MC, nói thế oan cho chúng tôi. Thuận lợi nhất là học tại những trường báo chí truyền thông, mà trái ngành như nhà Bùi cũng không thành vấn đề”.

MC Đức Bảo tiết lộ “nghề MC không hào nhoáng như mọi người nghĩ”, từng 'trượt vỏ chuối' 2 lần mới đoạt giải nhất Én Vàng - Ảnh 2
 Vợ chồng MC Đức Bảo đều làm trái ngành nhưng vẫn thành công vì sự nỗ lực

Không chỉ nói “suôn”, MC Đức Bảo còn nhanh trí đưa ra những dẫn chứng từ bản thân, anh cho biết mình đã học ngành Kỹ sư điện tử viễn thông của Đại học Bách khoa Hà Nội. Bà xã Đức Bảo là BTV Bùi Phương Thảo cũng không học ngành Báo chí truyền thông mà học Quản trị khách sạn và du lịch. 

Ngoài ra, MC tâm sự vui: “MC Đức Bảo còn "trượt vỏ chuối" 2 lần mới đoạt giải nhất Én Vàng cơ mà". Còn nếu vẫn ngại, sợ sệt, sợ bị chê thì có lẽ vẫn chưa sẵn sàng cho nghề này rồi”. 

MC Bùi Đức Bảo từng giành giải nhất Én Vàng năm 2013, là gương mặt MC quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình như Chúng tôi là chiến sĩ, Cafe sáng, Chiếc nón kỳ diệu... Đặc biệt, nam MC còn nổi tiếng với khả năng dẫn tiếng Anh trôi chảy và thường xuyên dẫn sóng trực tiếp các chương trình lớn như Miss Universe Việt Nam gần đây.

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Từ khóa:   MC Đức Bảo vợ chồng MC Đức Bảo nghề MC

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