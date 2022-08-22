Hà Anh Tuấn tiếp tục “đốn tim” fan khi trích số tiền “khủng” để giúp đỡ cho trẻ em khó khăn và mồ côi trên toàn quốc sau khi bán c.h.á.y vé tại Concert

Thay mặt khán giả của đêm nhạc, Hà Anh Tuấn trích số tiền 500 triệu để đồng hành cùng chiến dịch “Chồi Việt Nam”, hỗ trợ cho các trẻ em khó khăn và mồ côi trên khắp đất nước.

Tờ Hoa Học Trò cho biết, sau 2 đêm diễn tại TP.HCM, Hà Anh Tuấn tiếp tục mang "STORII Concert 01 - Những Vết Thương Lành" đến với khán giả Hà Nội. Không chỉ có Hà Anh Tuấn, sự góp mặt của ca sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ hay Hoàng Dũng, những giọng hát chất lượng cũng tạo nên sự cân bằng cho đêm nhạc. Bộ đôi nghệ sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ có mặt tại concert Hoàng Dũng cũng góp giọng với những ca khúc đầy tình cảm Tại đây, khán phòng được lấp đầy với gần 4.000 khán giả đến thưởng thức, đêm nhạc đã cháy vé hoàn toàn. Có thể nói, cảm xúc chính là điều mà khán giả có thể cảm nhận được từ mỗi buổi biểu diễn của anh. Chính vì thế, nhiều liveshow của nam ca sĩ luôn trong tình trạng khan vé.

Không chỉ chinh phục khán giả từ giọng ca ngọt ngào, Hà Anh Tuấn còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự chân thành. Chuỗi concert lần này của Hà Anh Tuấn càng khiến khán giả ấm lòng, khi nam ca sĩ quyết định trích 500 triệu để thay mặt khán giả của đêm nhạc đồng hành cùng chiến dịch “Chồi Việt Nam” giúp đỡ cho các trẻ em khó khăn và mồ côi trên khắp các tỉnh, thành. “Hoàng tử tháng 4” chia sẻ niềm hạnh phúc vì đã mang đến cho người hâm mộ những đêm nhạc ý nghĩa Tại đêm nhạc, “Hoàng tử tháng 4” chia sẻ niềm hạnh phúc vì đã mang đến cho người hâm mộ những đêm nhạc ý nghĩa sau thời gian dài phục hồi sau đại dịch. Hà Anh Tuấn biết thực tế khán giả mua vé rất khó khăn để đến được đêm nhạc này, nên anh chỉ mong ước trong tương lai sẽ có dịp chào đón được nhiều người đến với đêm nhạc của anh hơn. Nam ca sĩ cũng hứa hẹn trở lại với một đêm nhạc khác vào mùa Xuân 2023.

Vừa qua chuỗi ”Những vết thương lành” 2 đêm đầu tiên diễn ra vào 13 và 14-8 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Đêm còn lại diễn ra vào ngày 20-8 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Mỗi đêm nhạc hướng đến tiêu chí "riêng biệt về màu sắc và tôn vinh những giá trị sâu sắc của con người".

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