Đi mua đồ “second hand” ở Đà Lạt, Nhã Phương khiến cộng đồng mạng “mất bình tĩnh” khi “soi” ra một chi tiết bất thường

Mới đây, khán giả đã ghi lại khoảnh khắc Nhã Phương và Thúy Ngân đi mua sắm tại chợ đêm Đà Lạt. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại dành sự chú ý vào động thái lạ của Nhã Phương.

Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng vì thời tiết trong lành, mát mẻ. Đặc biệt, dạo quanh khu chợ đêm Đà Lạt luôn cuốn hút nhiều người khi đến đây. Bởi đây là nơi sinh ra là dành cho các “tín đồ” mua sắm, vui chơi, Nhã Phương cũng là một trong số đó.

Lạc vào thiên đường mua sắm, nữ diễn viên cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của các gian hàng quần áo vừa đẹp vừa rẻ tại đây. Nhưng điều đáng chú ý lại là một khoảnh khắc không biết vô tình hay cố ý của Nhã Phương.

Theo như đoạn clip, bà xã Trường Giang có hành động ướm thử rồi “chốt đơn” một chiếc quần bầu. Cộng đồng mạng liền vào bình luận: “Ủa bả mua đồ bầu à”, “Nhã Phương chọn đồ bầu hả”.

Nhã Phương lựa quần áo tại chợ Đà Lạt - Ảnh cắt từ clip

Nếu đây là sự thật thì chắc chắn người hâm mộ sẽ “vỡ òa” sung sướng và dành những lời chúc đến vợ chồng nữ diễn viên. Tuy nhiên, chính chủ vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng hiểu nhầm cô có bé thứ 2 nhưng Nhã Phương đã bác bỏ thông tin này.

Cặp đôi Nhã Phương - Trường Giang đã kết hôn từ năm 2018 đến nay và có với nhau một bé gái 3 tuổi tên Destiny. Dù kết hôn đã lâu nhưng cả hai vẫn vô cùng mặn nồng.

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