Đi mua đồ “second hand” ở Đà Lạt, Nhã Phương khiến cộng đồng mạng “mất bình tĩnh” khi “soi” ra một chi tiết bất thường

Sao Việt 19/08/2022 17:21

Mới đây, khán giả đã ghi lại khoảnh khắc Nhã Phương và Thúy Ngân đi mua sắm tại chợ đêm Đà Lạt. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại dành sự chú ý vào động thái lạ của Nhã Phương.

Đà Lạt là một trong những địa điểm du lịch lý tưởng vì thời tiết trong lành, mát mẻ. Đặc biệt, dạo quanh khu chợ đêm Đà Lạt luôn cuốn hút nhiều người khi đến đây. Bởi đây là nơi sinh ra là dành cho các “tín đồ” mua sắm, vui chơi, Nhã Phương cũng là một trong số đó. 

Lạc vào thiên đường mua sắm, nữ diễn viên cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của các gian hàng quần áo vừa đẹp vừa rẻ tại đây. Nhưng điều đáng chú ý lại là một khoảnh khắc không biết vô tình hay cố ý của Nhã Phương.

Theo như đoạn clip, bà xã Trường Giang có hành động ướm thử rồi “chốt đơn” một chiếc quần bầu. Cộng đồng mạng liền vào bình luận: “Ủa bả mua đồ bầu à”, “Nhã Phương chọn đồ bầu hả”.

Đi mua đồ “second hand” ở Đà Lạt, Nhã Phương khiến cộng đồng mạng “mất bình tĩnh” khi “soi” ra một chi tiết bất thường - Ảnh 1
 
Đi mua đồ “second hand” ở Đà Lạt, Nhã Phương khiến cộng đồng mạng “mất bình tĩnh” khi “soi” ra một chi tiết bất thường - Ảnh 2
 Nhã Phương lựa quần áo tại chợ Đà Lạt - Ảnh cắt từ clip

Nếu đây là sự thật thì chắc chắn người hâm mộ sẽ “vỡ òa” sung sướng và dành những lời chúc đến vợ chồng nữ diễn viên. Tuy nhiên, chính chủ vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng hiểu nhầm cô có bé thứ 2 nhưng Nhã Phương đã bác bỏ thông tin này.

Cặp đôi Nhã Phương - Trường Giang đã kết hôn từ năm 2018 đến nay và có với nhau một bé gái 3 tuổi tên Destiny. Dù kết hôn đã lâu nhưng cả hai vẫn vô cùng mặn nồng.

Chủ nhà “hoang mang tột độ” khi nam thanh niên sống chung với “một núi” rác, bốc mùi cả khu, ai nấy nhìn thấy đều ngao ngán

Chủ nhà “hoang mang tột độ” khi nam thanh niên sống chung với “một núi” rác, bốc mùi cả khu, ai nấy nhìn thấy đều ngao ngán

Mới đây, một bài viết “bóc phốt” người thuê nhà vì ở quá "dơ", lấy giường làm bãi chứa rác được đăng trong nhóm lớn trên diễn đàn mạng xã hội đã thu hút đông đảo người quan tâm, bình luận.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang Nhã Phương mang thai Nhã Phương và Thúy Ngân

TIN MỚI NHẤT

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 1 giờ 13 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 38 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 2 giờ 19 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 4 giờ 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 57 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"