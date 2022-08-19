Chủ nhà “hoang mang tột độ” khi nam thanh niên sống chung với “một núi” rác, bốc mùi cả khu, ai nấy nhìn thấy đều ngao ngán

Đời sống 19/08/2022 15:24

Mới đây, một bài viết “bóc phốt” người thuê nhà vì ở quá "dơ", lấy giường làm bãi chứa rác được đăng trong nhóm lớn trên diễn đàn mạng xã hội đã thu hút đông đảo người quan tâm, bình luận.

Trong bài viết, chủ nhà chia sẻ hình ảnh về căn phòng chứa đầy rác sinh hoạt. Vì không chịu được mùi hôi từ phòng này tỏa ra nên người dân phải gọi an ninh chung cư đến đến mở khóa vào xem tình hình.

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người tỏ ra đồng cảm với chủ nhà và có những chia sẻ không thể hoang mang hơn về sự việc này. Cư dân mạng bình luận:

“Tưởng đâu chỉ có trên phim”

“Ôi thế này thì làm sao dám cho thuê nhà nữa”

“Đặc điểm nhận dạng của bọn này là ra đường là áo quần bảnh bao, nước hoa thơm phức. Đồ thì cứ gọi là trend.”

“Chả hiểu các bạn ý nghĩ gì mà sống chung được với rác thế được, mất có 2 phút đi vứt rác thôi mà”

Chủ nhà “hoang mang tột độ” khi nam thanh niên sống chung với “một núi” rác, bốc mùi cả khu, ai nấy nhìn thấy đều ngao ngán - Ảnh 1
 Chủ nhà đăng hình ảnh căn phòng và tỏ vẻ "ngao ngán" trong bài viết của mình - Ảnh: Hội khẩu nghiệp

Được biết, người này thuê phòng trong chung cư cao cấp ở Hà Nội nhưng lại “biến” nơi này thành bãi rác chỉ sau thời gian sống tại đây. Chủ nhà cũng ngỏ ý trong bài chia sẻ “Thôi từ nay nhà em để không cũng được”.

Thực tế, đã có nhiều câu chuyện về những chủ nhà “bất lực” vì khách thuê nhà ở “dơ”. Một căn phòng trọ khác trên địa bàn Doãn Kế Thiện, Cầu Giấy (Hà Nội) không khác gì một bãi rác chưa qua xử lý. Hình ảnh chia sẻ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Chủ nhà “hoang mang tột độ” khi nam thanh niên sống chung với “một núi” rác, bốc mùi cả khu, ai nấy nhìn thấy đều ngao ngán - Ảnh 2
 
Chủ nhà “hoang mang tột độ” khi nam thanh niên sống chung với “một núi” rác, bốc mùi cả khu, ai nấy nhìn thấy đều ngao ngán - Ảnh 3
 Căn phòng ngập tràn rác từ phòng ngủ đến bếp

Người ta thường nói: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Bởi lẽ, với mỗi người, ngôi nhà chính là mái ấm mang lại hạnh phúc. Họ luôn cố gắng chăm chút, dọn dẹp cho ngôi nhà thêm xinh đẹp để tận hưởng cuộc sống trong lành và thoải mái nhất.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho mỗi cá nhân khi thuê nhà đều cần có ý thức, tự dọn và vứt rác của mình ra đúng nơi quy định. Phòng được giữ sạch sẽ cũng đảm bảo vệ sinh, tránh vi khuẩn xâm nhập gây hại cho sức khỏe.

Theo nghiên cứu được thực hiện trên 2.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, những người giữ nhà sạch sẽ tập trung hơn, thoải mái hơn và hạnh phúc hơn những người sống trong một ngôi nhà bừa bộn.

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