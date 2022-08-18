“Lấy thông tin trên mạng để xúc phạm nhiều người”, Nguyễn Phương Hằng chính thức bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM xác định bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của cá nhân, tổ chức livestream có nội dung chưa kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 18.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam về hành vi ”Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Theo kết luận điều tra (KLĐT), vào khoảng tháng 3/2021, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream qua mạng Internet, qua các tài khoản mạng xã hội để nói về nhiều chủ đề, dùng lời lẽ thô tục, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của một số nghệ sĩ và nhiều người khác. Những buổi phát trực tiếp này thu hút rất nhiều người theo dõi, chia sẻ, bình luận.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an TP HCM Tại các buổi phát trực tiếp, Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn những nội dung về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông V.N.H.L, bà N.T.M.O và bà Đ.T.H.N. Quá trình điều tra, bà Hằng thừa nhận các thông tin nói về những người này là do mình "nằm mơ", lấy trên Internet chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ.

Theo đó, VnExpress chia sẻ thông tin, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam bị cáo buộc lợi dụng sức ảnh hưởng của mình để tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung sai sự thật, sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan. Nhà chức trách cho rằng bà Hằng có cả ê kíp hỗ trợ, đạo diễn kịch bản truyền thông, mời khách, phân vai đả kích người khác... nên cần làm rõ vai trò và động cơ, xem xét dấu hiệu tội phạm. Báo Công an nhân dân cũng cho biết, đối với những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả. Khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật. Ngoài ra, đối với các cá nhân sử dụng kênh mạng xã hội YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng nhằm mục đích “câu like” để tăng thu nhập, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh và các đơn vị chức năng có liên quan xác minh, làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bà Hằng trước đây mang tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến năm 2010 đổi tên như hiện tại. Bà là đại gia bất động sản, vợ của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng "Lò Vôi"), có quốc tịch Việt Nam và Cộng hòa Cyprus.

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