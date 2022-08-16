Tìm hàng xóm xuống giếng sâu không thấy lên, cả 2 người đàn ông t.ử v.o.n.g

Hàng xóm xuống giếng sửa máy bơm nhưng lâu chưa thấy lên, anh Điểu Trung xuống giếng tìm thì cả hai đều kẹt lại và tử vong.

Theo thông tin từ Báo VnExpress, ngày 16/8, Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Điểu Cường (32 tuổi) và Điểu Trung (30 tuổi, cùng ngụ xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập).

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể 2 nạn nhân lên khỏi giếng nước - Ảnh: VnExpress

Cụ thể, vào chiều 15/8, khi phát hiện máy bơm nước ở nhà bị hỏng, anh Điểu Cường trèo xuống giếng sâu gần 30m, rộng 1m để kiểm tra. Tuy nhiên, thấy hàng xóm chưa lên, gọi cũng không trả lời. Sau đó, anh Trung (hàng xóm của anh Cường) xuống giếng tìm kiếm nhưng cũng mất tích theo.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường xử lý, đưa nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, hai người đã tử vong. Nhà chức trách nhận định nguyên nhân ban đầu cả hai bị ngạt khí.

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