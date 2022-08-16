Sáng 16/8, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cùng người dân tìm thêm được 1 nạn nhân trong vụ mất tích do lật thuyền trên sông Chảy.

Theo Báo VietNamnet đưa tin vào trưa 16/8, ông Hoàng Seo Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai (Lào Cai) cho biết, sáng cùng ngày các cơ quan chức năng đã tìm được thêm 1 thi thể của nạn nhân mất tích. Nạn nhân là bà Sùng Thị D (SN 1969) được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ lật thuyền khoảng 5km.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ lật thuyền ở Lào Cai được tìm thấy là bà Sùng Thị D (SN 1969). Ảnh: Báo Lao động

Trước đó theo thông tin từ Báo Lao Động, vào khoảng 8h50 ngày 15/8, chiếc thuyền chở 2 người lớn, 3 trẻ em gồm: Bà Giàng Thị D (SN 1978), bà Sùng Thị D (SN 1969), cháu Lý Anh T (SN 2021), Lê Anh Q (SN 2018) và cháu Lý Thu T (SN 2021), cùng trú tại thôn Cốc Rế, xã Bản Mế định đi thuyền qua sông Chảy sang thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương (Lào Cai) thăm ngươi thân thì xảy ra lật thuyền.

Lúc này, Bà Giàng Thi D lái thuyền, không may đi vào khu vực nước xiết, chiếc thuyền bị lật làm cả 5 người trên thuyền rơi xuống sông.

Lực lượng chức năng vẫn ráo riết tìm kiếm những người còn lại. Ảnh. Báo Lao động

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ và nhân dân tìm kiếm các nạn nhân. Đến 13h chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể cháu Lý Anh T.

“Hai người đã đươc tìm thấy. Các lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm khu vực hạ lưu sông Chảy để tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại mất tích”, ông Trang thông tin.

Hiện các nạn nhân còn lại vẫn đang được ráo riết tìm kiếm.

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