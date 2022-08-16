Phát hiện cháu T. dưới bể bơi, người lớn tức tốc đưa cháu đến Trạm Y tế phường Nghi Thu cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 16/8, thông tin từ UBND phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc một cháu bé 10 tuổi tử vong tại bể bơi khách sạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 15/8, công an phường Nghi Thu nhận được tin báo có một bé gái đuối nước tại bể bơi khách sạn T.B.D.. Qua xác minh, nạn nhân là cháu Đ.A.T. (10 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội). Cháu T. đi du lịch cùng bố mẹ và nghỉ tại khách sạn.

Cháu T. đuối nước dưới hồ bơi khách sạn khi đi du lịch cùng bố mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của báo Nghệ An, cháu T. bơi tại bể bơi ở tầng 1 và gặp nạn. Phát hiện cháu T. dưới bể bơi, người lớn tức tốc đưa cháu đến Trạm Y tế phường Nghi Thu cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

Bước đầu xác định, nạn nhân chết do đuối nước bể bơi ở khách sạn, không có dấu hiệu bất thường. Gia đình đã từ chối khám nghiệm và đưa thi thể nạn nhân về mai táng theo phong tục địa phương, lãnh đạo phường Nghi Thu cho biết thêm.

Đã tìm thấy 7 trong 9 thi thể mất tích do bị đuối nước sau bão số 2 ở miền Bắc Tính đến 19 giờ tối 13/8, tổng số nạn nhân chết và mất tích ở miền Bắc sau bão số 2 là 9 người (tăng thêm 1 người).

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