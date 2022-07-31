Thương tâm: Hai mẹ con người Việt bị đuối nước khi đi du lịch Thái Lan

Xã hội 31/07/2022 20:34

Hai du khách Việt Nam - bao gồm một người mẹ và con gái - đã tử vong do đuối nước khi tắm biển tại bãi biển Naithon, huyện Thalang, tỉnh Phuket (Thái Lan) sáng 31/7.

Theo thông tin từ Zing.vn cho biết, khi vụ việc xảy ra, các lá cờ hiệu đã được cắm dọc bãi biển để cảnh báo du khách không tắm do gió to và sóng lớn.

Đại úy cảnh sát Suporn Muangkhai, nhân viên điều tra tại đồn cảnh sát địa phương, cho biết ông được các nhân viên cứu hộ thông báo về vụ việc vào khoảng 7h15. Cảnh sát cho rằng ba du khách người Việt đã tắm tại bãi biển dù có cảnh báo.

Hai nạn nhân thiệt mạng bị sóng lớn cuốn đi cách bờ biển khoảng 20 m. Họ được các nhân viên cứu hộ đưa lên bờ, sơ cứu, và đưa tới bệnh viện, nhưng không qua khỏi. Du khách còn lại vẫn an toàn.

Cảnh sát Thái Lan đã gửi thi thể các nạn nhân tới bệnh viện Vachira Phuket để khám nghiệm, cũng như thông báo tới Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan về vụ việc.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và truyền thông sở tại, nạn nhân là một nữ du khách sinh năm 1970 và con gái sinh năm 2006, trú tại phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hai mẹ con cùng gia đình đến Phuket để họp với đối tác kinh doanh và kết hợp du lịch.

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Hiện trường phát hiện hai mẹ con du khách Việt Nam sáng 31/7. Ảnh: Bangkok Post

Theo TTXVN cho biết thêm, ngay sau khi biết tin, trong sáng cùng ngày 31/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cử cán bộ liên hệ với người thân của các nạn nhân để cung cấp thông tin các thủ tục tại bệnh viện và chính quyền tỉnh Phuket.

Ông Lê Trung Kiên, cán bộ phụ trách bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, cho biết đại sứ quán đang phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng sở tại để cấp giấy tờ cần thiết, hỗ trợ gia đình làm thủ tục đưa thi hài các nạn nhân về nước trong thời gian sớm nhất.

Theo đại diện Đại sứ quán, kể từ khi Việt Nam và Thái Lan dỡ bỏ hầu hết các hạn chế đi lại, lượng khách du lịch từ Việt Nam sang Thái Lan đã tăng lên nhanh chóng. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan lưu ý du khách Việt Nam khi sang Thái Lan cần chú ý đảm bảo an toàn cá nhân, tuân thủ các nội quy, khuyến cáo của nước sở tại nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc.

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Thời điểm xảy ra sự việc, nước sông đang lên nên mực nước sâu khoảng hơn 2m, khiến việc cứu người gặp nhiều khó khăn.

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