Rủ nhau ra hố nước đọng cạnh nhà, hai cháu bé ở Hà Tĩnh không may sẩy chân, rơi xuống. Khi phát hiện đưa lên bờ, hai em đều đã tử vong.

Theo Giáo dục và Thời đại đưa tin, chiều 12/7, Công an xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là 2 bé gái có quan hệ họ hàng với nhau.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào lúc hơn 13h cùng ngày. Vào thời điểm trên, cháu T.T.T.N. (5 tuổi) và cháu N.T.C. (7 tuổi, cùng trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) rủ nhau ra khu vực gần hồ nước trước nhà để chơi. Trong lúc trêu đùa, không may cả hai trượt chân xuống hồ. Lúc này, chị gái của cháu N. ở trong nhà đã phát hiện sự việc nên vào kêu cứu mẹ.

Nghe tiếng hô hoán, người nhà của 2 cháu bé cùng nhiều người dân ở gần đó đã nhanh chóng đến hiện trường vớt các nạn nhân và sơ cứu.

Hiện trường vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: báo Giáo dục và thời đại

Theo thông tin của Zingnews, tuy nhiên thời điểm này, bố mẹ hai em đi vắng. Khi người thân phát hiện và đưa lên bờ, cả hai em đều đã tử vong.

“Hai nạn nhân là chị em họ hàng, nhà cạnh nhau. Vị trí xảy ra vụ việc là ao nước đọng, vốn cạn song ngập nước sau đợt mưa vừa qua” - vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Đám tang 2 bé gái đuối nước dưới ao: Người mẹ ung thư gào khóc gọi tên con trong vô vọng Sự việc 2 bé gái trượt chân ngã xuống hồ cá ở Quảng Bình khiến không ít người xót xa. Được biết, khi người nhà phát hiện sự việc thì 2 cháu đã không qua khỏi.

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