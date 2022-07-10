Khi người nhà phát hiện sự việc và đưa từ ao cá lên bờ thì 2 cháu đã không qua khỏi.

Theo báo Giáo dục và thời đại đưa tin, tối 9/7, UBND xã Tây Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 9/7, trong lúc đi chơi, không may cháu L.C.T.V (SN 2015, con anh L.V.L và chị C.T.L) và cháu H.Q.N (SN 2013, con anh H.T.Đ và chị N.T.H) bị trượt chân xuống ao cá của một hộ dân cùng thôn. Cả hai cháu đều trú tại thôn Cồn, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Hai cháu nhỏ không may bị trượt chân xuống ao cá dẫn đến tử vong - Ảnh minh họa

Theo thông tin của báo Người Lao động, khi người dân phát hiện sự việc thì hai cháu đã không qua khỏi. Sau đó, thi thể 2 cháu nhỏ đã được người dân đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 cháu đều hết sức khó khăn, cháu L.C.T.V có bố đi làm ăn xa, mẹ mang bạo bệnh; cháu H.Q.N cũng có bố đi làm ăn xa, hiện cháu đang ở cùng bà nội.

Thương tâm 2 cháu bé bị đuối nước khi sang nhà bà chơi Trải qua nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 em nhỏ bị đuối nước thương tâm ở huyện Việt Yên.

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