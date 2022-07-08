Thương tâm 2 cháu bé bị đuối nước khi sang nhà bà chơi

Xã hội 08/07/2022 14:12

Trải qua nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 em nhỏ bị đuối nước thương tâm ở huyện Việt Yên.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 8.7, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) thông tin, đơn vị đã phối hợp tổ chức tìm kiếm, bàn giao thi thể hai cháu bị đuối nước ở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên cho gia đình.

Trước đó, khoảng 18h ngày 7.7, anh T.V.L ở thôn Như Thiết, xã Hồng Thái không thấy con gái và cháu về nhà nên tới Công an xã trình báo.

Con gái anh là cháu T.N.T.P (SN 2013) và cháu là N.T.L (SN 2010, ở thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung).

Một số người dân cho biết thấy 2 cháu đi xe đạp điện trên tuyến đường nối thôn Như Thiết, xã Hồng Thái với thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, đoạn cắt qua ngòi cầu Sim vào khoảng 8h sáng 7.7. 

Qua tổ chức tìm kiếm ban đầu, 21h45 ngày 7.7, người dân, cán bộ địa phương và lực lượng công an đã vớt được xe đạp điện của hai cháu ở khu vực trên.

Thương tâm 2 cháu bé bị đuối nước khi sang nhà bà chơi - Ảnh 1
Khu vực nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: báo Tiền Phong

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, mãi đến 1h15 ngày 8.7, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của cháu N.T.L dưới nước cách nơi phát hiện xe đạp điện khoảng 700m. Đến 6h10 ngày 8.7, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thi thể của cháu T.N.T.P dưới nước cách nơi phát hiện xe đạp điện khoảng 900m.

Ông Mạnh cho biết thêm, qua nắm tình hình sáng ngày 7.7, hai cháu bé đèo nhau từ nhà của cháu T.N.T.P ở thôn Như Thiết đi sang nhà bà ngoại của cháu P (bà nội của cháu L) ở thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung chơi. Khi đi qua đoạn đường do những ngày trước có mưa lớn nên ngập nước và chảy xiết qua đường có thể bị nước cuốn dẫn đến tử vong đuối nước.

Đang bị bệnh, nữ thí sinh vẫn đeo bình truyền nước trên tay để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Đang bị bệnh, nữ thí sinh vẫn đeo bình truyền nước trên tay để tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT

Do bị đau dạ dày, cộng thêm sức khỏe có phần bị yếu nhưng thí sinh Hồng Nhung vẫn đến điểm thi với cánh tay đang truyền nước để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Xem thêm
Từ khóa:   Đuối nước đuối nước thương tâm Bắc Giang

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 4 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 7 giờ 47 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?