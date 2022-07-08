Trải qua nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 em nhỏ bị đuối nước thương tâm ở huyện Việt Yên.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, vào sáng ngày 8.7, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) thông tin, đơn vị đã phối hợp tổ chức tìm kiếm, bàn giao thi thể hai cháu bị đuối nước ở xã Hồng Thái, huyện Việt Yên cho gia đình.

Trước đó, khoảng 18h ngày 7.7, anh T.V.L ở thôn Như Thiết, xã Hồng Thái không thấy con gái và cháu về nhà nên tới Công an xã trình báo.

Con gái anh là cháu T.N.T.P (SN 2013) và cháu là N.T.L (SN 2010, ở thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung).

Một số người dân cho biết thấy 2 cháu đi xe đạp điện trên tuyến đường nối thôn Như Thiết, xã Hồng Thái với thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, đoạn cắt qua ngòi cầu Sim vào khoảng 8h sáng 7.7.

Qua tổ chức tìm kiếm ban đầu, 21h45 ngày 7.7, người dân, cán bộ địa phương và lực lượng công an đã vớt được xe đạp điện của hai cháu ở khu vực trên.

Khu vực nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm - Ảnh: báo Tiền Phong

Dẫn theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, mãi đến 1h15 ngày 8.7, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của cháu N.T.L dưới nước cách nơi phát hiện xe đạp điện khoảng 700m. Đến 6h10 ngày 8.7, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thi thể của cháu T.N.T.P dưới nước cách nơi phát hiện xe đạp điện khoảng 900m.

Ông Mạnh cho biết thêm, qua nắm tình hình sáng ngày 7.7, hai cháu bé đèo nhau từ nhà của cháu T.N.T.P ở thôn Như Thiết đi sang nhà bà ngoại của cháu P (bà nội của cháu L) ở thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Trung chơi. Khi đi qua đoạn đường do những ngày trước có mưa lớn nên ngập nước và chảy xiết qua đường có thể bị nước cuốn dẫn đến tử vong đuối nước.

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