Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, vào sáng 7/7, khi đang làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), nhóm tình nguyện viên và lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đã hỗ trợ thí sinh Lâm Hồng Nhung (SN 2004, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh) vào phòng thi do đang truyền nước vì bị đau dạ dày.

Em Nhung được mẹ dùng xe máy chở đến điểm thi, với cánh tay đang truyền bình nước dở. Vì phụ huynh không được vào điểm thi nên lực lượng tình nguyện và công an tại đây đã dùng xe máy, chở Nhung từ cổng trường vào sân để đến phòng thi.

Dù sức khỏe vẫn chưa khỏi hẳn nhưng Lâm Hồng Nhung vẫn có mặt đúng giờ tại điểm thi - Ảnh: báo Tiền Phong

Là người làm nhiệm vụ tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, anh Võ Xuân Đức (Bí thư Đoàn xã Kỳ Trung) cho biết, nữ sinh Hồng Nhung bị đau dạ dày, ốm lịm trước ngày thi. Vì để đảm bảo có đủ sức khoẻ ngày thi đầu tiên, Nhung được gia đình đưa đi chuyền nước trước khi vào phòng thi.

“Nhìn thấy người mẹ chở Nhung trên xe đến điểm thi, trên tay còn truyền nước, anh em rất xúc động vì chưa bao giờ gặp tình huống này. Biết Nhung còn mệt, chúng tôi đã động viên tinh thần, chúc em cố gắng hoàn thành bài thi thật tốt”, anh Đức chia sẻ.

Thí sinh Lâm Hồng Nhung được đưa đến phòng thi - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM

Điều khiến nhiều người tham gia công tác hỗ trợ tại điểm thi này bất ngờ khi Nhung là người hoàn thành xong bài thi Ngữ Văn ra đầu tiên.

“Vừa ra đến cổng mọi người vỗ tay, Nhung cười tươi và chia sẻ em làm bài thi Ngữ Văn khá tốt”, Đức chia sẻ.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm, hôm nay (7/7), gần 17.400 thí sinh (gần 15.000 thí sinh THPT, hơn 2.400 thí sinh giáo dục thường xuyên) có mặt tại 35 điểm thi, chính thức bước vào ngày thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp là hơn 3.400, thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng hơn 13.300 em. Thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh ĐH, học viện, CĐ hơn 600 em.

Tại tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 751 phòng thi chính thức, 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ.