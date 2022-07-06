Thương tâm bé gái 3 tuổi đuối nước khi đang chơi trong bể bơi mini tại nhà

Xã hội 06/07/2022 20:47

Lãnh đạo UBND xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, vừa xảy ra vụ bé gái 3 tuổi đuối nước trong bể bơi mini tại nhà.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 6-7, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một cháu bé tử vong.

Theo đó, vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 10 giờ trưa 6-7, lúc này, cháu N.G.H. (SN 2019, ngụ thôn Thượng Phúc, xã Khánh Vĩnh Yên) ở nhà chơi cùng chị gái là cháu N.H.T. (SN 2008).

Trong lúc đang chơi, bé H. trèo vào trong bể bơi đã bơm nước khoảng 1 m của gia đình (loại bể bơi khung thép thưng bạt) để chơi và bị đuối nước.

Thương tâm bé gái 3 tuổi đuối nước khi đang chơi trong bể bơi mini tại nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: báo An Toàn Giao Thông

Dẫn theo nguồn tin từ báo VietNamNet, ngay sau khi phát hiện em gái đuối nước, người chị đã kêu hàng xóm đến ứng cứu. Bé H. ngay sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Thời điểm cháu H. gặp nạn, mẹ bé gái đi vắng, còn bố đang đi làm việc ở nước ngoài.

"Vào tối qua, gia đình có bơm nước vào bể bơi để tắm rồi quên xả nước. Sáng nay mẹ cháu không ở nhà, bố thì đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, ở nhà chỉ còn lại 2 chị em nên đã xảy ra sự cố không may" - ông Hùng cho hay.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tới nhà nạn nhân chia buồn, động viên gia đình. 

 

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