Lời kể của nam nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu người thoát chết trước của 'tử thần': 'Cứu xong, tôi mới thấy run...'

Xã hội 06/07/2022 14:16

Liên quan đến vụ nam nhân viên gác chắn tàu dũng cảm xả thân cứu người trong tích tắc trước lưỡi hái của tử thần, mới đây nhất ''người hùng'' đã có những lời kể lại giây phút xảy ra sự việc.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, sáng ngày 6-7, anh Trịnh Văn Tài, nhân viên Đội đường sắt Biên Hoà (Đồng Nai), nhận được lời cảm ơn sâu sắc của gia đình người được anh cứu. Điện thoại của nhân viên gác chắn này cũng luôn trong tình trạng "cháy máy" bởi các cuộc gọi của bạn bè, đồng nghiệp....

Lời kể của nam nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu người thoát chết trước của 'tử thần': 'Cứu xong, tôi mới thấy run...' - Ảnh 1
Chân dung anh Trịnh Văn Tài, ''người hùng'' xả thân cứu sống 1 mạng người trước cửa tử - Ảnh: báo Người Lao Động

Anh Tài nhớ lại tối 5-7, tàu khách SE12 chạy hướng Nam-Bắc chuẩn bị băng qua khu vực ga Long Khánh- Dầu Giây (phường Xuân Lộc, TP Long Khánh, Đồng Nai). Anh đã hạ chắn xong, người dân cũng dừng hai bên chắn.

Đúng lúc này, ông Nguyễn Hữu Long (50 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, TP Long Khánh) đi tới, cúi người chui qua rào chắn rồi chạy và ngã sấp vào đường ray xe lửa.

"Có thể ông ta nghĩ tàu chưa tới nên vội vã băng qua thì bị té ngã. Lúc này, tàu tới rất gần, đèn, còi inh ỏi. Vừa thoáng thấy, tôi vội bỏ đèn tín hiệu, chạy lại nắm tay, dùng sức lôi ông ra khỏi đường ray vừa kịp né đoàn tàu lao qua" -  anh Tài kể.

"Diễn biến mọi thứ quá nhanh, chỉ trong tích tắc. Lúc lao ra cứu người, tôi không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ cố gắng nhanh nhất lôi họ ra khỏi đường tàu để đảm bảo tính mạng. Cứu xong, tôi mới thấy run và sợ hãi" - người nhân viên gác chắn nhún vai, rùng mình nhớ lại.

Lời kể của nam nhân viên gác chắn tàu dũng cảm cứu người thoát chết trước của 'tử thần': 'Cứu xong, tôi mới thấy run...' - Ảnh 2
Giây phút anh Tài kéo người đàn ông ra khỏi khu vực nguy hiểm - Ảnh: báo Lao Động

Theo anh Tài, có chút may mắn nữa là thời điểm đó lái tàu phát hiện sớm sự việc từ xa lên đã giảm được tốc độ đoàn tàu một ít, vì vậy, anh mới có cơ hội kéo nạn nhân ra ngoài an toàn. 

Vụ việc khiến tàu dừng lại ít phút để kiểm tra, khi không có vấn đề gì, lái tàu tiếp tục hành trình. Riêng người đàn ông được kéo ra khỏi đường ray xe lửa bị xây xát vùng mặt. Người dân cho hay ông này vội vã vì đang đi tới tiệm thuốc.

Giây phút nhân viên gác chắn tàu cứu người, khoảng 2-3 giây sau đó đoàn tàu lao tới

Dẫn theo nguồn tin từ báo Lao Động cho những ai chưa biết, trước đó vào tối ngày 5-7, một người đàn ông khoảng 50 tuổi có dấu hiệu say rượu lửng thửng đi tới rồi bất ngờ chui qua gác chắn chạy băng qua đường ray.

Tuy nhiên, vừa chạy được vài bước thì người đàn ông ngã sấp xuống nằm chắn ngang đường ray. Thấy vậy, nam nhân viên gác chắn gần đó ném đèn tín hiệu chạy tới nắm tay, dùng sức kéo người đàn ông khỏi đường ray. Chỉ 2-3 giây sau, tàu băng ngang đường ray một đoạn mới dừng lại được. 

Được biết, anh Tài đã có kinh nghiệm 11 năm làm trong ngành đường sắt, trước khi về TP Long Khánh, anh làm gác chắn tàu ở TP HCM.

 

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Nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc, ngay trước mũi tàu hỏa không khỏi khiến người xem không khỏi phần rùng mình.

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