Nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người thoát chết trong gang tấc, ngay trước mũi tàu hỏa không khỏi khiến người xem không khỏi phần rùng mình.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, sự việc xảy ra lúc 19h35 tối 5.7 tại chắn đường ngang, Km1656+004 tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc khu gian Long Khánh - Dầu Giây (phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người ngay trước mũi tàu - Ảnh: báo Lao Động

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào thời điểm trên, anh Tài đã đóng chắn và chuẩn bị đón tàu SE12 chạy hướng Nam - Bắc đang tới, nhiều người cũng dừng 2 bên chắn chờ tàu qua.

Dẫn theo nguồn tin từ báo An Toàn Giao Thông cho biết thêm, tại thời điểm đó bất ngờ có một người đàn ông, có biểu hiện say xỉn, không làm chủ được bản thân, chui qua cần chắn và té ngã ngay trên đường ray. Mặc dù tàu đã tới quá gần nhưng rất nhanh, anh Tài vẫn dũng cảm lao tới, kéo người đàn ông ra khỏi khu vực nguy hiểm, vừa lúc tàu SE12 lao tới. Người đàn ông may mắn thoát chết trong gang tấc.

Anh Tài tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác đường ngang, đồng thời cùng với người dân hỗ trợ đưa người đàn ông ra khỏi khu vực đường ngang.

Tàu phải dừng lại, xác nhận an toàn mới chạy tiếp.

Đoạn clip cứu người của anh Tài:

Nguồn: báo An Toàn Giao Thông

